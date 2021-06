<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem / patrimoine</span>:<br><span style='color:red;'>Le site historique «phare marin» ne sera pas démoli</span>

Les services de la wilaya de Mostaganem ont démenti les informations colportées dernièrement, selon lesquelles le site historique «phare marin» aurait été démoli, a-t-on appris dimanche de la cellule de communication de ces services.

Un communiqué de cette cellule de communication, dont une copie a été remise à l’APS, indique que le wali de Mostaganem, Aïssa Boulahia dément catégoriquement tout ce qui a été colporté ces deux derniers jours, concernant une prétendue démolition de ce site historique sis au niveau du quartier «Plateau» de la ville de Mostaganem, et la construction à sa place des immeubles d’habitation.

«Les autorités locales n’épargneront aucun effort, en concertation avec le ministère de tutelle, pour prendre des initiatives pour mobiliser les sommes nécessaires pour la réhabilitation et la rénovation de tous les monuments historiques et archéologiques de la ville de Mostaganem, qui sont autant de témoins sur la dimension civilisationnelle de cette région et ses affluents culturels authentiques», souligne le communiqué.

Des publications appelant à ne pas démanteler cet édifice sise au niveau d’une colline surplombant le port commercial et ne pas le transformer en terrain d’assiette pour des immeubles d’habitation, ont été diffusées le weekend dernier sur les réseaux sociaux, donnant lieu à des rassemblements de protestation des citoyens au quartier «Plateau marine».