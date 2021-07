<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Le Snapo appelle à impliquer les pharmacies dans le dépistage rapide du virus</span>

Le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (SNAPO) a appelé dimanche à autoriser le dépistage rapide de la Covid-19 par test antigénique au niveau des Pharmacies.

Dans un communiqué dont l’APS a reçu une copie, le «SNAPO lance une nouvelle fois un appel aux autorités afin de permettre aux citoyens de se faire tester au niveau des officines concernant les atteintes par la Covid19», soulignant que ces tests rapides antigéniques sont «disponibles et faciles à réaliser» au niveau des officines qui sont «convenablement» et «largement» réparties à travers le territoire national. Le Syndicat estime que cette démarche «permettra également de faire le tri entre les vrais nouveaux cas COVID et les faux cas qui pourraient engendrer des situations de paniques inutiles et des encombrements et saturations au niveau des hôpitaux et services d’urgence». Le recours à la réalisation des tests antigéniques au niveau des officines «aura inévitablement des conséquences très positives sur le contrôle et la gestion des nouveaux cas COVID et la propagation du virus», soutient encore le SNAPO. Il a tenu également à rappeler le rôle «important» que peut jouer l’officine pharmaceutique dans la lutte et la prévention contre la propagation de la pandémie dont les cas confirmés ont connu une recrudescence ces derniers jours dans le pays. Oxygène liquide Linde Gas augmente sa production face à la hausse des cas de Covid-19 La société de production d’oxygène liquide, Linde Gas Algérie, a annoncé dimanche dans un communiqué l’augmentation des quantités produites, face à la hausse des cas de Covid-19 observée durant ces derniers jours. «L’évolution préoccupante de la pandémie dans le pays a généré une demande extrêmement élevée d’oxygène médical par les hôpitaux qui se trouvent aux premières lignes de la lutte contre le coronavirus», explique cette société détenue par le holding public ACS à hauteur de 34%. «“Dans cette situation historiquement inédite, Linde Gas Algérie, en tant qu”opérateur économique, a mobilisé la plénitude de ses ressources humaines et matérielles pour répondre à la demande croissante des établissements sanitaires en oxygène médical, en faisant preuve d’une grande prudence et en prenant toutes les mesures nécessaires pour répondre à leurs attentes, tout en respectant la règlementation et en suivant les directives et recommandations de sécurité, ceci afin d’assurer et effectuer nos livraisons conformément à la législation en vigueur», est-il indiqué dans le communiqué. Des mesures ont été prises par la société pour augmenter et accélérer au maximum la production et la distribution d’oxygène médial, assure la même source.