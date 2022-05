<span style='text-decoration: underline;'>Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Le spectre des coupures d’eau hante les esprits</span>

La commune d’Aïn El Türck fait sa mue, et par la même occasion, c’est quasiment toute la corniche oranaise qui profite de ces opérations d’embellissement et d’aménagement financées à coup de centaines de millions à la grande joie des populations de la daïra qui s’en réjouissent d’ailleurs de ces transformations à venir, et c’est tant mieux, au vu de l’état de délabrement atteint par cette contrée balnéaire, de l’avis général.

L’espoir de voir son cadre de vie amélioré étant ainsi permis, les habitants de la corniche oranaise, espèrent qu’une solution durable sera trouvée à la sempiternelle question d’alimentation e eau potable qui survient chaque été, et caractérisée par de longues pénuries qui s’allongent sur plusieurs jours, voir des semaines, comme cela a été le cas ces jours ci, lors desquels des quartiers entiers ont manqué d’eau durant plus de 15 jours.

S’il est vrai que cet été ne ressemblera pas aux précédents, du fait que des opérations sont menées en profondeur pour redonner à la ville d’Aïn El Türck, son lustre d’antan et la rendre plus vivable pour ses habitants qui adhèrent d’ailleurs parfaitement aux changements qui sont entrain de s’opérer pour leur bien-être, il n’empêche que la désillusion née des coupures d’eau potable, semble quelque peu, altérer leur enthousiasme et leur ferveur. D’abord du fait que ces pénuries, ont un coût sur le budget familial, car il faut recourir aux revendeurs d’eau et aux camions citernes qui grèvent lourdement les maigres finances ménagères, ensuite, en raison de l’impact que cela pourra avoir sur la situation sanitaire et hygiénique qui pourrait constituer un autre facteur de désagrément.

La menace d’une résurgence de la pandémie en pleine saison estivale, soit vers la mi-juin, n’étant pas totalement écartée, selon les déclarations du professeur Mohamed Boubekeur, il est évident que la disponibilité de l’eau, demeure un élément essentiel dans la prévention au côté des mesures barrières indispensables en pareilles situations. Cette disponibilité permettrait surtout de ne pas hypothéquer tous les efforts entrepris durant toutes ces années par les autorités sanitaires du pays à endiguer le phénomène pour la préservation de la santé du citoyen.

Peut-être que la problématique de l’approvisionnement en eau potable ne sera pas dans l’immédiat définitivement résolue, du moins, il est espéré une distribution, même espacée, mais régulière et de manière équitable dans les quartiers de la ville. L’irrégularité dans l’approvisionnement en eau potable de certains quartiers, a toujours constitué un motif de colère de la population locale et dont l’origine se situerait dans la mauvaise programmation, volontaire ou involontaire des services techniques de la société chargée de l’eau.

Ce qui est encore plus frustrant, c’est le fait que, d’une année à l’autre, ce sont les mêmes quartiers qui subissent ces désagréments, malgré les innombrables plaintes citoyennes formulées aux services concernés. Cela étant dit, et s’il est fait bon cœur contre mauvaise fortune, car Aïn El Türck est en chantier à la grande joie de ses habitants, un peu d’égard vis-à-vis de leur quiétude et leur bien-être, atténuerait cette rancœur que leur fait naître, chaque été, les pénuries d’eau potable.

Karim Bennacef