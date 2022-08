<span style='text-decoration: underline;'>ONZE FOYERS D’INCENDIES ENREGISTRÉS CE DIMANCHE À TRAVERS SIX WILAYAS</span>:<br><span style='color:red;'>Le spectre des incendies revient</span>

Les unités de la Protection civile sont parvenues à éteindre, ce samedi, 47 foyers d’incendies dans 12 wilayas. Il n’en reste pas moins que le spectre de plusieurs gros incendies n’est pas du tout écarté et les craintes des éléments de la Protection civile justifient très largement l’appel à l’extrême vigilance lancé, avant-hier, par le ministère de l’Agriculture.

La vague de chaleur qui sévit sur 26 wilayas du pays a produit ses premières conséquences , à travers des départs de feu dans de nombreuses régions du pays. En effet, la Direction général de la Protection civile a signalé, hier, quelque 11 foyers d’incendies. Les premiers constats font état d’incendies de nature plus ou moins grave à travers six wilayas. Dans le lot, un seul a été maîtrisé révèle la même source. Bien que les éléments de la Protection civile soient très actifs sur ces feux, le bilan demeure assez maigre et le risque d’un embrasement n’est pas à écarter, malgré l’extrême vigilance dont a fait montre la Direction générale des forêts.

«Nous avons enregistré depuis ce matin, 11 foyers d’incendies dans les wilayas de Béjaïa (3), Skikda (3), El Taref (2 dont 1 éteint), Oum el Bouaghi et Tipaza (un incendie chacune)», a déclaré le sous-directeur des statistiques et de l’information au niveau de la DGPC, le colonel Farouk Achour. Quant à l’origine de ces incendies, le colonel Achour a fait savoir qu’il était difficile de se prononcer pour l’instant, n’écartant toutefois pas le facteur humain et la période caniculaire que traverse certaines régions du pays. Il faut savoir que la situation géographique de ces départs de feu n’est certainement pas un facteur apaisant. Et pour cause, les grandes distances qui séparent les régions où les feux se sont déclarés nécessitent un éparpillement des éléments de la DGPC et réduit de l’intensité de l’intervention contre les incendies.

Le scénario du pire serait que l’un des foyers échappe totalement au contrôle des soldats du feu. Heureusement, les équipes au sol sont appuyées par un bombardier d’eau, dont les premières interventions à Bejaia ont été très bénéfiques.

Lequel appel a, disons-le, porté ses fruits, en ce sens que beaucoup de départs de feu ont pu être rapidement maîtrisés. A ce propos, le colonel Achour a fait savoir que la DGPC a enregistré depuis le début du mois de juin à ce jour, «889 incendies de forêts et de maquis à travers les wilayas de Bejaia, Sétif, Jijel et Skikda».

Ce nombre important d’incendies a ravagé, a-t-il précisé, «532,42 hectares de forêts, 668,50 hectares de maquis et 579,16 hectares de broussailles». Des dégâts pas très importants et en forte baisse «comparé à la même période de l’année dernière et ce, grâce notamment au dispositif opérationnel mis en place», a relevé le cadre de la Protection civile.

Il y a lieu de signaler à ce propos que la DGPC a enregistré en 2021 «8.450 incendies et une perte de 10.029 hectares de forêts, 2.963 hectares de maquis et 3.673 hectares de broussailles », a expliqué le colonel Achour.

Anissa Mesdouf