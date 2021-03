<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2021 (5ÈME ET 6ÈME JOURNÉES) ALGÉRIE</span>:<br><span style='color:red;'>Le Stade Brestois ne libérera pas Haris Belkebla</span>

L’international algérien du Stade Brestois, Haris Belkebla, ne sera pas libéré pour participer aux deux dernières rencontres des «Verts» en éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021, prévues fin mars en cours, a annoncé mardi le club français de Ligue 1.

Outre le milieu de terrain al gérien, le Stade Brestois a décidé également de ne pas autoriser son international béninois Steve Mounié de prendre part aux deux prochains matchs des «Ecureuils» en qualifications de la CAN2021. «J’ai eu les deux sélectionneurs au téléphone, a expliqué Grégory Lorenzi, le directeur sportif du club breton, au journal Télégramme. Je les ai informés que si les mesures ne changent pas d’ici-là, nous retiendrons Haris et Steve. J’ai aussi prévenu les joueurs, qui ont compris». En raison de la pandémie de Covid-19, les deux joueurs devaient respecter un isolement de plus de cinq jours à leur retour en Europe. Or, le Stade Brestois affronte Lorient le 4 avril en Ligue 1, un match très important pour le maintien. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, Haris Belkebla devait jouer avec l’Algérie contre la Zambie le 25 mars et le Botswana quatre jours plus tard (29 mars). Steve Mounié devait affronter le Nigeria le 27 mars et la Sierra Leone le 30. L’Algérie (qualifiée) est en tête du groupe H avec 10 points devant le Zimbabwe avec cinq points. Les «Zèbres» du Botswana ont quatre points tandis que la Zambie est lanterne rouge avec trois points. Les deux premiers se qualifient à la phase finale de la CAN2021, décalée à 2022 en raison de la pandémie de coronavirus.