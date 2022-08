<span style='text-decoration: underline;'>LIGUE 1 FRANÇAISE </span>:<br><span style='color:red;'>Le Stade Brestois trouve un accord avec Slimani</span>

Le Stade Brestois (Ligue 1 française de football) a trouvé un accord avec l’attaquant international algérien du Sporting Lisbonne (Portugal) Islam Slimani pour un transfert cet été, rapporte samedi le site spécialisé Foot Mercato.

« Sous contrat avec le Sporting jusqu’en juin 2023, Slimani (34 ans) pourrait rapidement quitter le Portugal et faire son retour en Ligue 1. L’attaquant international algérien s’est entendu avec le Stade Brestois autour d’un contrat de deux ans», a précisé Foot Mercato. Ayant rejoint le club lisboète en janvier dernier pour la deuxième fois de sa carrière, après un premier passage de 2013 à 2016, Slimani a décidé de quitter le Sporting durant cette intersaison. « L’ancien Lyonnais se laisse également le temps de la réflexion, en attendant de voir si d’autres clubs, qui s’intéressent à lui, passent à l’offensive. Transféré librement l’hiver dernier, Slimani a inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive en 12 matches toutes compétitions confondues sous le maillot du Sporting»,souligne la même source. Outre le Stade Brestois, où évoluent les deux internationaux algériens, Youcef Belaïli et Haris Belkebla, le meilleur buteur de la sélection algérienne intéresse également l’OGC Nice.