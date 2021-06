<span style='text-decoration: underline;'>SID ALI KHALDI</span>:<br><span style='color:red;'>Le stade Olympique d’Oran prêt pour l’inauguration</span>

Le Ministre de la jeunesse et des sports, Sid Ali Khaldi, a indiqué que le nouveau stade Olympique d’Oran qui a abrité la première rencontre sur sa pelouse en gazon naturel la nuit de jeudi à vendredi entre la sélection algérienne (A’) et son homologue du Liberia (A) était «prêt pour l’inauguration».

«Comme nous nous sommes engagés lors de notre précédente visite à Oran, le stade Olympique est prêt pour l’inauguration après sa réalisation selon les normes internationales pour être une des plus importantes infrastructures sportives devant accueillir les jeux méditerranéens 2022», a déclaré M. Khaldi, peu avant le début de la rencontre à laquelle il a assisté en compagnie de la Secrétaire d’Etat chargée du sport de l’élite, Salima Souakri. Ce stade «au style architectural particulier, viendra renforcer le parc national d’infrastructures qui seront bientôt prêtes à l’instar des stades de Baraki et Douera (Alger) et de Tizi Ouzou», a ajouté le Ministre.

M. Khadi a tenu à cette occasion, a féliciter les Algériens en général et les sportifs en particulier, pour la réalisation de cette infrastructure qui a abrité la première rencontre entre la sélection algérienne (A’) et son homologue du Liberia (A) qui s’est soldée par le score de 5-1 et qui entre dans le cadre des compétitions programmées dans ce stade en prévision de sa réception officielle avant l’ouverture des jeux méditerranéens.

Le stade Olympique d’Oran, d’une capacité de 40.000 spectateurs, fait partie d’un ensemble d’infrastructures composant le complexe sportif en cours de réalisation dans la commune de Bir El Djir et qui comprend également un stade d’athlétisme, une salle omnisports ainsi qu’un complexe nautique avec trois bassins et dont la fin des travaux est prévue en septembre prochain.