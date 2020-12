<span style='text-decoration: underline;'>Centre ville d'Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Le stationnement en double file pose problème</span>

Le problème de stationnement anarchique des véhicules cause des désagréments surtout au centre ville. Certains automobilistes trouvent notamment de grandes difficultés pour se garer au quotidien. Cette situation se répète et oblige le stationnement en double file le long des boulevards du centre ville.

En effet, beaucoup de véhicules restent stationnés toute la journée sur les deux côtés de la voie publique, ce qui engendre également des difficultés pour la libre circulation des véhicules et créent des embouteillages et des bouchons noirs dans les lieux concernés par cet état de fait. Pour beaucoup, cela complique la fluidité de la circulation et crée un encombrement au niveau des rues, obligeant les automobilistes à faire de longs détours pour arriver à l’endroit voulu. Cette situation perturbe la conduite et dérange en grande partie les automobilistes qui empruntent plusieurs fois par jour les rues encombrées par les stationnements des véhicules en double file. Cette situation est très fréquente surtout au centre ville et au niveau des rues très fréquentées et très commerciales.Un taxieur nous dira : « j’évite des courses qui mènent au centre ville car vraiment je trouve beaucoup de difficultés pour circuler aisément avec les longues files de voitures et les bouchons interminables surtout durant les heures de pointe. Cela me prend beaucoup de temps, c’est vraiment l’enfer pour aller d’un point A à un point B au centre ville ». Malgré, les efforts déployés par les services concernés pour régler le problème définitivement, il se pose toujours et les conducteurs continuent de se plaindre de cette situation de bouchons interminables qui se répètent au quotidien et à longueur d’année.

Bekhaouda Samira