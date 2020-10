<span style='text-decoration: underline;'>Tiaret</span>:<br><span style='color:red;'>Le suivi de l’itinéraire technique et l’irrigation d’appoint pour augmenter la production céréalière vivement recommandé</span>

Les participants à un séminaire régional de sensibilisation sur la campagne labours-semailles de la saison 2020-2021, organisée jeudi à Tiaret, ont vivement recommandé de suivre l’itinéraire technique le plus approprié et d’adopter l’irrigation d’appoint pour augmenter la production céréalière.

Le directeur de la maîtrise et du développement agricole au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, Messaoud Bendridi a indiqué qu’il appartient, à tous les intervenants dans le secteur agricole, de veiller au respect des différentes étapes pour un meilleur suivi de l’itinéraire technique dans le domaine de la céréaliculture, soutenant que l’apport de l’irrigation d’appoint vise à améliorer la production. Il a fait savoir, au passage, que cette rencontre intervient en application de la feuille de route tracée par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural pour le développement du secteur de l’agriculture, notamment dans le volet de la culture et de la production céréalière, faisant remarquer que l’apport de l’irrigation d’appoint reste un des facteurs le plus efficace pour accroître la production et partant, augmenter la productivité des terres agricoles.

«Tout cela nécessite une coordination totale entre les directions des services agricoles présentes à cette rencontre et les directions des ressources en eau de wilayas pour assurer la disponibilité le plus de ressources hydrauliques», a-t-il déclaré, mettant en avant l’importance de l’utilisation des technologies modernes dans le domaine de l’irrigation à travers les moyens de soutien que mobilisent l’Etat. Dans ce contexte, il a indiqué qu’un objectif de plus de 3 millions d’hectares de céréales a été tracé pour cette saison à travers le pays. Le directeur des services agricoles de la wilaya de Tiaret, M’hamed Yahia a souligné que cette rencontre, qui a vu la participation des acteurs du secteur agricole des wilayas de Tiaret, Saïda, Aïn Témouchent, Tlemcen, Relizane, Sidi Bel-Abbes et Mascara, vient compléter les rencontres régionales programmées par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural en prévision des préparatifs de la campagne labours-semailles, faisant savoir que les recommandations visent à augmenter les quantités et la qualité de la production dans le domaine des céréales.