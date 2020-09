<span style='text-decoration: underline;'>2ÈME JOURNÉE DES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT</span>:<br><span style='color:red;'>Le sujet de mathématiques jugé «abordable»</span>

Des étudiants du bac inter rogés hier à la sortie de quelques centres d’examen, ont affirmé que le sujet de l’épreuve de mathématiques était «abordable ».

«Le sujet était abordable, ceux qui se sont bien préparés peuvent avoir une bonne note », nous dira l’un des candidats à la sortie d’un centre d’examen à Bir El Djir. Pour d’autres, ce n’était pas le cas surtout pour ceux qui ne se sont pas bien préparés pour ce rendez-vous crucial de leur parcours scolaire. À la fin de l’épreuve hier matin, les parents des candidats posaient des questions aux lycéens sur la difficulté du sujet, quelques uns étaient satisfaits et pour d’autres, l’inquiétude était apparente sur leurs visages notamment du fait qu’il s’agit d’une matière de coefficient 5 pour les scientifiques. Dans le même cadre, des candidats du bac interrogés hier à la sortie de quelques centres d’examen à Oran étaient satisfaits du respect des mesures préventives à l’intérieur de ces centres, notamment avec l’application du plan organisationnel décidé par le Ministère de l’Education nationale qui exige plusieurs mesures pour éviter toute contamination aux candidats. Il était impératif de porter un masque, le respect de la distanciation physique et la mise à disposition des candidats du gel hydroalcoolique. Des candidats rencontrés hier à Bir El Djir, ont affirmé que porter une bavette durant 4 heures d’affilée n’a pas été facile pour eux à cause d’une sensation d’étouffement. «C’est bien organisé à l’intérieur, dès que tu mets mal la bavette, tu es rappelé à l’ordre par les enseignants surveillants », nous dira un étudiant à sa sortie d’un centre d’examen.

Fethi Mohamed