Dans son profond intérieur, chaque Algérien se disait ceci : Ça ne marchera jamais dans ce pays tant que la société est divisée en deux groupes distincts séparés par le degré d’implication dans les rouages du système. Ce n’est pas un secret de polichinelle que de dire toute l’importance qu’on accorde quasi systématique à la proximité avec le système en place. L’on a même vu quelques obscurs personnages se bousculer au portillon de certains lieux «bien nommés». Ils ont construit la triste réputation dont s’est affublée la résidence d’Etat de Club des Pins. Ces personnages « louches » se pavanaient dans la cité en brandissant le sésame qui leur ouvre la porte de la «citadelle du système», que certains ont même osé qualifier de preuve de la réussite sociale et politique. «Ces veinards du système ! ont Club des Pins rien que pour eux !», s’entendait-on dire à chaque veille de saison estivale. Mais tout le monde savait que derrière les murs de la station balnéaire quasi-privatisée, il se déroulait des feuilletons aussi horribles que «dégelasses». Mais ils restaient toujours des femmes et des hommes, devenus politiciens par la grâce du copinage qui piaffaient d’impatience d’être sur une liste électorale juste pour disposer du fameux sésame. Mais quoi qu’en dise sur l’ascenseur politique et social en Algérie, le Club des Pins, transformé en résidence d’Etat pour des raisons compréhensibles au départ, car sécuritaires s’est mué au fil des décennies, en symbole criard de la fracture sociale dans tous les sens du terme. Les Algériens qui ne voyaient plus la nécessité de son maintien avec le retour de la sécurité dans le pays, ont beau tenter de trouver une fonction politique à Club des Pins, ils n’en ont pas trouvé. Il eut très peu de voix d’intellectuels qui avaient posé la bonne question et qui consiste à demander à ces messieurs du système de rendre cette station balnéaire aux Algériens. Mais il faut aussi comprendre que dans un contexte de corruption généralisé des consciences, tous ceux qui se sont rapprochés du sommet, ont trouvé quelques justifications à ne pas toucher au statut de résidence d’Etat, histoire de «normaliser» un vol social caractérisé, jusqu’à symboliser la grande fracture qui empêche l’Algérie de décoller vraiment. Et pour cause, dans la symbolique, on aura retenu la phrase assassine : «En tout cas, Club des Pins n’est pas assez grande pour contenir tout le peuple». Comprendre que ceux qui n’y sont pas n’ont pas droit de cité. Il est vrai que de tels propos relèvent de la caricature, mais il est tout de même entendu que le symbole a son poids dans les esprits. Et Club des Pins fait partie des plus mauvais. Sa réouverture au public symbolise la fin des privilèges. Mais là encore, on est un peu dans la caricature. Les Algériens approuvent le geste et espèrent que la nouvelle Algérie ne se nourrira pas que de symbole.

Par Nabil.G