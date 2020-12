<span style='text-decoration: underline;'>Alors qu’Oran se prépare pour la campagne de vaccination</span>:<br><span style='color:red;'>«Le taux d’occupation des lits est de 17%»</span>

Le taux d’occupation des lits est de 17% », apprend-on au niveau de la direction de la santé de la wilaya d’Oran soulignant que «la tendance est de plus en plus baissière».

Pour cause, «le citoyen a pris conscience de sa responsabilité en s’impliquant davantage dans la lutte contre la propagation du Covid-19». À l’Ehu de l’Usto, cet hôpital désigné comme centre de «choc» dans la lutte contre la pandémie, ses responsables font état de la dégringolade du nombre des porteurs du Covid-19. Le directeur de l’Ehu, le Dr Mansouri dira que «les derniers bilans font état d’une baisse de 60% des malades », expliquant que «de 150 cas, dont 60 admissions en réanimations, que nous enregistrions, nous sommes actuellement à 30 cas et 5 admissions en réanimation ». La même source souligne que «l’hôpital a renoué avec l’activité qui lui sied en prenant en charge des patients souffrants des autres pathologies », assurant que «le dispositif de lutte contre le Covid-19 est maintenu, à savoir le pré-tri et autres services». La même source affirme également que «les équipes médicales se préparent d’arrache pieds pour la vaccination». Une formation au profit des médecins des résidences et campus universitaires de la wilaya d’Oran a été assurée récemment par la Direction locale de la santé et de la population (DSP) en prévision de la rentrée universitaire pour la prise en charge d’éventuels cas de Covid-19. «C’est une formation qui a été assurée par nos médecins au profit de leurs collègues des résidences universitaires et campus, sur les moyens d’agir rapidement et efficacement dans le cas de détection d’un cas Covid-19, aussi bien dans les amphithéâtres et salles de classes de l’université que dans les résidences universitaires», a précisé Youcef Boukhari. Des espaces d’isolement ont été préparés dans les cités universitaires pour accueillir d’éventuels cas suspectés atteints de coronavirus parmi les étudiants y résidant, a-t-il précisé. Et pour agir rapidement et efficacement dans le cas de détection d’un cas Covid-19, «nous avons relié les établissements de l’enseignement supérieur de la wilaya directement avec les établissements publics de santé de proximité (EPSP), les plus proches, a précisé M. Boukhari qui a cité l’exemple de l’Université d’Es Senia qui a été directement reliée avec l’EPSP de la même localité et les universités de l’Usto et de Belgaïd à l’EPSP d’Es seddikia. «Cette action vise à assurer une rentrée universitaire sous Covid-19, dans de bonnes conditions», a-t-il soutenu, rappelant que depuis la rentrée scolaire, 26 élèves des trois paliers et 23 du personnel éducatif et administratif ont été (jusqu’à mardi dernier) testés positifs par PCR à la Covid-19, «toutefois aucun cas de contamination n’a été détecté au sein des écoles», a-t-il affirmé. Selon les propos de Youcef Boukhari, «toutes les personnes touchées ont contracté le virus en dehors de l’école, il n’y a pour le moment aucune contamination au sein des établissements scolaires, grâce aux mesures prises pour la prévention des élèves et le corps éducatif et celui administratif».

Yacine Redjami