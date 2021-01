<span style='text-decoration: underline;'>25 morts et 1013 blessés en une semaine</span>:<br><span style='color:red;'>Le terrorisme routier frappe encore</span>

Vingt-cinq personnes ont trouvé la mort et 1013 autres ont été blessées dans 894 accidents de la circulation, survenus durant la période allant du 10 au 16 janvier en cours à travers plusieurs wilayas du pays.

Le terrorisme routier ne s’arrête pas. Des dizaines d’accidents sont enregistrés quotidiennement à travers les différentes régions du pays. Ainsi, selon un bilan rendu public hier par les services de la Protection civile, la wilaya de Sétif a enregistré le bilan le plus lourd avec 5 personnes décédées et 35 autres blessées dans 35 accidents de la circulation survenus sur les routes de la wilaya.

A rappeler dans ce sens, que les éléments de la protection civile avaient enregistré 15 décès et 917 blessés dans 864 accidents de la route, survenus durant la période allant du 3 au 9 janvier à travers plusieurs wilayas du pays. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Tlemcen avec 3 personnes décédées et 14 autres blessées dans 15 accidents de la route, précise la même source.

Afin de stopper et diminuer le nombre d’accidents, les différents corps de sécurité ne cessent d’organiser des campagnes de sensibilisations auprès des citoyens, invitant les usagers de la route au respect du code de la route et à faire montre de prudence et de vigilance, notamment, lors des intempéries que connaissent la plupart des wilayas du pays.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus, 351 opérations de sensibilisation ont été menées par les unités de la Protection civile à travers les 48 wilayas du pays où 353 opérations de désinfection générale y ont été effectuées.

Ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles où 1354 agents, 239 ambulances et 161 engins ont été mobilisés. La Protection civile a effectué également, durant la même période, 4211 interventions pour l’exécution de 3759 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses. Ainsi, 852 interventions ont été effectuées pour l’extinction de 519 incendies urbains, industriels et autres, ajoute la même source.

Noreddine Oumessaoud