<span style='text-decoration: underline;'>Rentrée scolaire dans les cycles moyen et secondaire</span>:<br><span style='color:red;'>Le test de vérité</span>

C’est l’heure de vérité. Après huit mois de confinement, les élèves scolarisés dans les cycles moyens et secondaires renouent, à partir d’aujourd’hui, avec l’ambiance des classes dans un climat exceptionnel, celui caractérisé par cette inquiétante situation de recrudescence du Covid 19, celui étant toujours aux aguets et contre lequel des mesures drastiques ont été prises en le contrecarrant tout en contrecarrant sa propagation.

À Oran, les parents d’élèves sont sur le qui vive, étant donné que des rumeurs de tout acabit continuent à circuler faisant état de la «situation inquiétante».D’autant plus qu’après Alger et Blida, Oran classée en troisième position, enregistre des chiffres tout aussi inquiétants des personnes ayant contracté cette maladie. Il aura fallu la direction de la santé pour «désinfecter» la situation en faisant état de la mobilisation du personnel soignant pour défendre ses chérubins de cette maladie annonçant l’arrivée «effrayante» de la deuxième vague. Selon des sources proches de cette institution, la direction de la santé a mobilisé ses effectifs pour faire «valoir le protocole sanitaire dans les établissements scolaires», expliquant que «ce protocole repose, en plus du port obligatoire du masque, sur l’observation des distances physiques, en plus de autres moyens à mettre en place comme les gels hydro-alcooliques». Ce protocole s’ouvre, ajoutent les mêmes sources, sur le raffermissement des moyens humains dans les écoles.

Il s’agit d’un véritable challenge à relever par cette direction qui, selon la même source, mise gros sur le respect du protocole sanitaire portant sur la prévention des écoles». «La bataille étant loin d’être gagnée, l’on mise essentiellement sur la vigilance», a-t-on indiqué ajoutant que «le protocole mis en place a été défini par le ministère de l’éducation en large collaboration du comité de suivi de l’évolution de la pandémie et approuvé par le ministère de la santé tout en misant sur l’apport des parents d’élèves». Ces derniers, ajoute t-on, «sont appelés à faciliter la tâche aussi bien aux unités de santé scolaire qu’au personnel de l’éducation en équipant leurs enfants par les masques protecteurs».

«La vigilance constitue un enjeu majeur pour lequel les parents d’élèves ne relâchent pas», a-t-on plaidé soulignant que «le moindre relâchement ne sera pas toléré, quitte à renvoyer l’élève ne s’équipant pas des moyens de protection».

Ce qui semble motiver les responsables de la direction de la santé à durcir le ton est, selon la même source, «ce constat relevé faisant irréfutablement du rebond du Covid 19». Chose est sûre : les municipalités ont mobilisé leur personnel leur confiant les missions de désinfection des écoles dès que le personnel affecté à l’encadrement du référendum du 1er novembre aient quitté les lieux.

Yacine Redjami