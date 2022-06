<span style='text-decoration: underline;'>Il fait l’objet de travaux de réhabilitation</span>:<br><span style='color:red;'>Le Théâtre de verdure abritera d’importants festivals lors des JM</span>

Le Théâtre de verdure Chakroun Hasni, situé au centre-ville d’Oran, fait actuellement l’objet d’une opération de réhabilitation, car il est appelé à abriter de grands festivals culturels durant les jeux méditerranéens.

Le wali d’Oran, Saïd Sayoud, qui a inspecté, avant-hier, le chantier de réhabilitation de ce haut lieu culturel chargé d’histoire situé en contrebas de l’extrémité du front de mer, a ordonné à l’entreprise en charge des travauxde «redoubler d’efforts pour redorer l’image esthétique de ce site culturel et historique». Les travaux de rénovation comprennent la rénovation des espaces intérieurs dont notamment la scène, la peinture, la décoration, la réparation de l’éclairage public, la réfection des restaurants et des petits cafés situés à l’intérieur, ainsi que l’aménagement des espaces verts adjacents. Ce théâtre de verdure a déjà fait l’objet, il y a quelques années, d’une vaste opération de réhabilitation, mais son état s’est fortement dégradé par la suite.

De nombreuses associations ont alors lancé plusieurs appels aux pouvoirs publics pour la réhabilitation de ce haut lieu culturel. Les pouvoirs publics ont ainsi inscrit cette opération de réhabilitation d’autant plus que ce théâtre de plein air est appelé à abriter des évènements culturels durant les jeux méditerranéens. Un riche programme d’activités culturelles et artistiques est, en effet, prévu durant la période du 25 juin au 6 juillet prochains. Le théâtre de verdure abritera durant la période d’organisation des JM, le Festival national de la chanson oranaise, le Festival national de la chanson Raï et quelques représentations de danses folkloriques.Un travail de rénovation de certaines infrastructures a été réalisé. Le Théâtre régional Abdelkader-Alloula, la maison de la culture, en phase finale de rénovation, le musée Ahmed Zabana, trois salles de cinéma et les monuments historiques majeurs de la ville devront abriter des activités culturelles. Les journées nationales du théâtre de rue sont également au programme et dureront quatre jours, avec la participation de troupes de théâtre et d’auteurs dramatiques de plusieurs wilayas. Les participants donneront des représentations théâtrales au niveau de plusieurs places publiques de la ville d’Oran. Le COJM Oran-2022 organisera, en coordination avec le Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH), une exposition sur la préhistoire et l’anthropologie en Algérie au musée national public Ahmed-Zabana. Au cours de la même période, de nombreux espaces publics de la ville accueilleront des expositions d’art avec la participation de trente enseignants et étudiants des quatre écoles régionales des beaux-arts de l’Ouest du pays, au cours desquelles des œuvres sur divers thèmes seront exposées. Un programme d’animation est aussi prévu à travers 36 places publiques, la corniche oranaise, les arènes d’Oran, et autres espaces. L’objectif de ces évènements culturels qui accompagneront les jeux méditerranéens est la mise en valeur du patrimoine de la ville d’Oran.

Imad. T