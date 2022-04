<span style='text-decoration: underline;'>Championnat d’Afrique des nations (CHAN-2023)</span>:<br><span style='color:red;'>Le tirage au sort le 28 avril</span>

Le tirage au sort des éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations (CHAN-2023) qu’organisera l’Algérie du 8 au 31 janvier, aura lieu le 28 avril, a annoncé vendredi la Confédération africaine de football (CAF) sans en préciser l’heure et le lieu.

Selon le communiqué de la CAF, les éliminatoires pour ce prochain CHAN débuteront en juillet prochain. Le CHAN-2022, compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux, se tiendra du 8 au 31 janvier, après avoir été reprogrammée pour l’année 2023 à cause de la pandémie de Covid-19. Attribuée à l’Algérie en septembre 2018, la 7e édition du CHAN se jouera dans quatre stades : le 5-juillet-1962 d’Alger, le stade olympique d’Oran, le 19-mai-1956 d’Annaba et le Chahid-Hamlaoui de Constantine. La CAF a également annoncé que le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations féminine (CAN-2022), prévue du 2 au 23 juillet au Maroc, aura lieu le 25 avril à 21h30 (heure algériennes). Douze (12) équipes sont qualifiées pour la phase finale : Afrique du Sud, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Togo, Zambie, Tunisie et Maroc (pays hôte).