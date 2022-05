<span style='text-decoration: underline;'>JM Oran-2022</span>:<br><span style='color:red;'>Le tirage au sort pour cinq disciplines aura lieu le 30 mai</span>

Le tirage au sort de cinq disciplines sportives entrant dans la 19e édition des Jeux Méditerranéens, prévue en été à Oran, aura lieu, lundi 30 mai, a-t-on appris, mardi, auprès du président de la commission de l’information et de la presse de cette manifestation sportive, Mourad Boutadjine.

Ce responsable a déclaré à l’APS que le tirage au sort, prévu mai à l’hôtel « Le Méridien « d’Oran, concernera le football, le handball, le basketball, le volleyball et le water-polo. L’opération du tirage au sort sera diffusée en direct sur les chaînes de la télévision nationale publiques et privées, en présence des représentants des pays participants dans ces disciplines et de personnalités sportives, a-t-on indiqué. A cette occasion, un reportage sur ces cinq disciplines sportives sera projeté, ainsi que des activités artistiques variées, a ajouté le même responsable. La 19e édition des Jeux Méditerranéens aura lieu à Oran du 25 juin au 6 juillet prochains, avec la participation de plus de 4.200 sportifs engagés dans 24 disciplines, rappelle-t-on.