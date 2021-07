<span style='text-decoration: underline;'>Saison estivale</span>:<br><span style='color:red;'>Le top départ donné ce jeudi</span>

Toutes les conditions ont été au niveau des 33 plages autorisées à la baignade à Oran pour accueillir les estivants dans de bonnes conditions», a annoncé le wali d’Oran Messaoud Jari en marge de l’ouverture jeudi dernier de la saison estivale au niveau de la plage des Andalouses.

Le wali qui a assisté à la cérémonie d’ouverture, marquée comme chaque année par des exhibitions sportives et participation des jeunes, a expliqué que l’accès aux plages restera gratuit sauf ceux situées ou louées à des établissements hôteliers.

Une exposition composée de plusieurs stands a été également organisée pour permettre aux différentes directions et les services de sécurité d’exposer les moyens mobilisés pour la réussite de cette saison estivale.

Les estivants rencontrés dans cette plage étaient, en majorité, en familles, et semblaient tous unanimes à insister sur la nécessité de réussir cette saison pour faire d’Oran, comme chaque année, la destination préférée des Algériens.