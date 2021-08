<span style='text-decoration: underline;'>Italie</span>:<br><span style='color:red;'>Le transfert de Bentaleb au Genoa tombe à l’eau</span>

Les pourparlers pour le transfert du milieu de terrain algérien Nabil Bentaleb au Genoa (Serie A italienne) n’ont pas abouti, ont rapporté jeudi des médias locaux.

Selon la chaîne de télévision Sky Sport, l’entourage de l’international algérien n’aurait pas apprécié la durée de contrat proposée par le Genoa, à savoir une saison, et a exigé au moins un biennal, ce que le club italien refuse. Libre de tout engagement depuis son départ de Schalke 04, relégué en D2 allemande, Bentaleb a passé une semaine en Italie, où il a effectué avec succès la visite médicale et assisté vendredi dernier à la qualification des «Rossoblu» au 3e tour de la Coupe d’Italie aux dépens de Pérouse (3-2). Le joueur algérien a vécu une saison difficile et compliquée en Allemagne.

Mis à l’écart par Schalke 04 depuis novembre dernier pour des «raisons disciplinaires», l’entraîneur Christian Gross avait décidé de réintégrer l’international algérien le 9 février, mais quelques semaines après, il a été opéré à l’aine.

Le milieu de terrain algérien avait été suspendu plusieurs fois par son équipe pour diverses raisons et par plusieurs entraîneurs. Il avait été mis sur la liste des libérés en janvier, mais tous les efforts de la direction pour le céder ont échoué.

Son contrat, qui a expiré en juin dernier, n’a pas été renouvelé. Outre le club de la Ruhr, avec lequel il a disputé 107 matchs, Bentaleb (26 ans) a porté aussi durant sa carrière les couleurs de Tottenham et Newcastle en Premier League.