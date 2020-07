<span style='text-decoration: underline;'>ES Sétif </span>:<br><span style='color:red;'>Le transfert d’Ishak Boussouf vers le club belge Courtrai, imposé par la conjoncture actuelle</span>

La transaction de transfert du joueur Ishak Boussouf de l’ES Sétif (ligue professionnelle-1 de football) vers le club belge Courtrai via le groupement des transferts football-city «a été imposée par la conjoncture actuelle», a-t-on appris samedi auprès de l’administration du club sétifien.

Djaber Zeghlach, membre du bureau directeur temporaire et représentant du club amateur auprès de la société commerciale «Black Eagles» de l’ESS, a indiqué qu’en dépit que la transaction a rapporté à la trésorerie du club 900.000 euros, on aurait aimé maintenir le joueur une autre saison pour profiter à l’ESS, et lui permettre de murir davantage tactiquement et augmenter sa valeur de son transfert. L’arrêt du championnat national à cause de la pandémie du coronavirus, les conditions financières du club et le désir de mener une carrière professionnelle du joueur “”nous ont forcé à consentir’’, a ajouté Zeghlach, affirmant que l’intérêt du joueur et de l’équipe vient avant les considérations financières. Cette transaction est le début d’une série de transferts vers des clubs européens de jeunes talents du club, selon la même source qui a souligné que 7 à 8 joueurs sont candidats la saison prochaine à ces transferts. “”L’ESS tombe malade mais ne meurt pas’’, a soutenu Zeghlach assurant que tous les écueils administratifs ont été surmontés y compris la présentation du rapport financier et moral de la saison 2018/2019 ayant empêché ces derniers jours l’obtention d’aides financières par le club. Natif de 2001, Ishak Boussouf a fait ses débuts au sein du club de la jeunesse de Mila avant de rejoindre la sélection des U-17 de l’ESS en 2017/2018 avant d’être promu à la sélection des U-19 la saison 2018/2019 obtenant sous la houlette du coach Sofiane Douar le doublé (championnat et coupe) de la catégorie en marquant 31 buts.