<span style='text-decoration: underline;'>Face au relâchement des citoyens</span>:<br><span style='color:red;'>Le travail de sensibilisation renforcé</span>

Devant le relâchement constaté en matière de mesures préventives à Oran, les services de wilaya ont décidé de réagir en coordination avec la société civile, avec le lancement récemment d’une nouvelle caravane de sensibilisation qui va parcourir les importants axes routiers et les places publiques de la wilaya.

A cette nouvelle campagne de sensibilisation lancé récemment à Oran participent des associations locales a l’instar de l’union des associations actives de la wilaya d’Oran, les scouts musulmans, la fédération de la société civile ainsi que les services de sécurité (police, gendarmerie nationale, protection civile). Bellala Abdelkader chargé de communication de la protection civile à Oran nous a expliqué, que cette campagne est venue suite à l’apparition du variant anglais en Algérie. «Le respect des mesures préventives de la part des citoyens est primordial pour éviter toute contamination» dira-t-il. Notons qu’à cette campagne ont pris part également l’EPSP de Front de mer, qui grâce à des infirmiers lance des conseils aux citoyens pour leur rappeler l’importance des mesures préventives. Notons aussi que le chef du service de prévention de la DSP a dénoncé un véritable «relâchement» constaté dans les rues d’Oran à propos des mesures préventives. «On a remarqué un relâchement total de la population oranaise notamment dans les moyens de transports. Les bus sont pleins, heureusement pour nous, on a enregistré 25 cas par jour, le nombre des décès a également diminué, on enregistré 3 a 4 décès par semaine alors qu’auparavant, ce chiffre été enregistrée quotidiennement» dira notre interlocuteur.

Il faut savoir aussi, que les décès enregistrés récemment sont des personnes jeunes de moins de 60 ans, «cette fois ci, d’après nos enquêtes, ces personnes viennent a la consultation au dernier moment, donc en désaturation complète, on demande à la population oranaise de respecter les mesures préventives, surtout que le pays a enregistré récemment des cas du variant britannique, il faut que les citoyens prennent les précautions nécessaires» dira M. Boukhari Youcef.

Belmadani Hamza