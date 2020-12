<span style='text-decoration: underline;'>Pr Benbouzid</span>:<br><span style='color:red;'>«Le vaccin contre le coronavirus sera forcément gratuit pour tous»</span>

Après la cacophonie qui a entouré plusieurs aspects liés au vaccin contre le coronavirus, le ministre de la Santé s’est donné la mission d’éclaircir plusieurs questions soulevées ces dernières semaines.

Le Pr Abderrahmane Benbouzid a notamment les points sur les «I» à la question de la gratuité ou nom du vaccin anti-Covid-19, affirmant que celui-ci sera gratuit pour tous les citoyens.

«Je ne m’engage pas dans des décisions régaliennes. Néanmoins, la médecine a toujours été gratuite en Algérie, pourquoi voudriez-vous qu’on fasse payer les citoyens pour un péril? Le vaccin contre la Covid-19 sera donc forcément gratuit pour toutes les catégories de la population» a-t-il déclaré hier.

Répondant aux questions des journalistes en marge d’une rencontre virtuelle, abritée par le siège de son département, portant sur «l’accès équitable aux vaccins contre la Covid-19 en Afrique», le ministre a indiqué une nouvelle fois que la démarche «prudentielle» de l’Algérie quant au choix de ce produit lequel n’est pas encore «fait».

Concernant la date de son acquisition et du choix, c’est le président de la République et le Premier ministre qui auront à statuer sur ces deux aspects. «L’annonce du choix et de la date du vaccin relève des attributions du président de la République ou du Premier ministre», a-t-il indiqué lors de cette rencontre virtuelle de deux jours, à laquelle ont pris part le ministre délégué à la Réforme hospitalière, Pr Smail Mesbah, ainsi qu’un représentant du ministre des Finances.

Il a indiqué que le chef de l’État et le Premier ministre qui «arbitreront» le choix qui leur aura été soumis par le Comité scientifique ad hoc, précisant que, pour le moment, «le choix définitif n’a pas encore été fait !».

Le ministre a expliqué le processus du choix entrepris par l’Algérie pour acquérir le futur vaccin, en prenant compte de plusieurs aspects. «A ce jour, nous avons entrepris un travail de classement des paramètres de qualité, de prix…etc, parmi les vaccins les plus avancés. Peut-être que dans quelques jours, un vaccin donnera de meilleurs résultats que d’autres», a-t-il explicité, soulignant l’existence, à ce jour, de quelques 321 initiatives de recherches de vaccins dans le monde.

Par ailleurs, le ministre a réitéré la décision de l’Algérie d’attendre que le produit soit «qualifié», à la lumière des expériences des pays déjà engagés dans la vaccination, rappelant la réduction de la phase 3 des expérimentions opérée par les laboratoires en raison de «l’urgence» sanitaire mondiale. Quant à la question de la logistique pour abriter les quantités du vaccin, le ministre a estimé que «si le vaccin sera similaire aux produits que l’Algérie a l’habitude d’utiliser, cela ne posera aucun problème», rappelant que le pays «a eu à vacciner 10.000 enfants en une semaine».

Le Pr Benbouzid a affirmé toutefois que si le choix est porté sur un autre vaccin, il y a «toute une logistique qui est en train d’être étudiée» s’agissant, entre autres, de son transport et de son conditionnement, a-t-il indiqué, avant de rappeler que la stratégie mise en place à cet effet est axée sur deux «Task Force».

L’une de ces commissions, présidée par lui-même, aura à mener les missions liées au choix, au prix et à la stratégie de vaccination, alors que la seconde, impliquant divers départements ministériels, est chargée des aspects liés essentiellement à l’acquisition, au conditionnement et à l’acheminement du produit en question.

Il convient de signaler que la rencontre d’hier, dédiée à l’accès des pays africains aux vaccins contre le Coronavirus, discutera du financement, de l’achat ainsi que «des stratégies de distribution, d’engagement communautaire et de communication» dans le souci de garantir la prise en charge du vaccin dans les Etats du continent, indiquent ses organisateurs.

1500 participants étaient réunis, dont les ministres de la Santé et des Finances du continent, en sus du Commissaire aux Affaires sociales de l’Union africaine (UA), des représentants de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), des décideurs politiques des Etats membres et des chercheurs.

Samir Hamiche