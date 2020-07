<span style='text-decoration: underline;'>Coupe arabe des nations 2021</span>:<br><span style='color:red;'>Le vainqueur empochera 5 millions dollars</span>

Le vainqueur de la Coupe arabe des nations 2021 de football, prévue au Qatar empochera 5 millions de dollars, tandis que le finaliste se contentera d’un cheque de trois millions, rapporte mardi la presse locale.

Cette compétition qui se tiendra en novembre et décembre 2021, soit un an avant la Coupe du monde au Qatar, devrait regrouper 22 sélections issues de deux continents (Afrique-Asie). Elle sera disputée dans des stades haut de gamme qui seront également le théâtre, 12 mois plus tard, du Mondial. Une dotation totale de 25 millions de dollars est allouée à cette Coupe arabe des nations, ce qui constitue une première pour une compétition arabe, estime la publication qatarie «Stade Doha». Le tournoi impliquera uniquement des joueurs locaux, étant donné qu’il se déroulera en dehors des fenêtres du calendrier international. «La compétition sera donc l’occasion à la sélection nationale des joueurs locaux, sous la direction de l’entraîneur Madjid Bougherra, de faire ses preuves et défendre les couleurs nationales lors de cette épreuve qui s’annonce grandiose», selon la FAF. Le format détaillé de la compétition ainsi que le calendrier de la compétition seront communiqués prochainement par la FIFA. «En coopération avec le Qatar, la FIFA souhaite profiter de l’occasion pour promouvoir le meilleur du football arabe tout en garantissant les normes les plus élevées en matière d’organisation événementielle et d’hospitalité», a expliqué le président de la Fédération internationale, Gianni Infantino, dans son invitation adressée à la FAF, assurant qu’il s’agira en outre d’un coup d’envoi idéal pour la grande fête du football qui se prolongera dans la région jusqu’à la finale de la Coupe du monde 2022.