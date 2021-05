<span style='text-decoration: underline;'>Docteur Fawzi Derrar</span>:<br><span style='color:red;'>«Le variant indien a été introduit en Algérie par des ressortissants de ce pays»</span>

Les six cas confirmés de contaminations par le variant indien du coronavirus, enregistrés dans la wilaya de Tipaza, ont été détectés sur des ressortissants indiens travaillant dans un atelier de construction.

C’est ce qu’a fait savoir, hier, le Directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), le Dr Fawzi Derrar, précisant que les enquêtes épidémiologiques ont permis de circonscrire le foyer pandémique pour éviter la propagation du variant indien. «La souche indienne a été détectée sur un ressortissant ayant effectué le voyage avec sa famille depuis l’Inde vers l’Algérie», a précisé le Dr Derrar lors de son intervention sur les ondes de la chaîne Une de la Radio nationale. «Des symptômes du coronavirus ont été constatés sur le ressortissant indien et après diagnostic, il s’est avéré qu’il s’agit du variant indien», a ajouté le DG de l’IPA, précisant que les enquêtes épidémiologiques qui ont été lancées, ce qui a permis de détecter d’autres cas sur des personnes qui étaient en contact avec le ressortissant indien. Il a indiqué que la souche indienne détectée récemment en Algérie diffère dans sa mutation du variant qui existe en Inde.

Pour ce qui est de la virulence du variant indien, le Dr Derrar a indiqué que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a considéré cette souche comme étant sous contrôle et ne présente pas la même virulence que les mutants qui inquiètent beaucoup plus, à savoir ceux détectés au Royaume-Uni, au Brésil, en Afrique du Sud.

Il a indiqué que les cas du variant indien ont été détectés en Algérie dans un bref délai, ce qui permet de stopper sa contagion.

Par ailleurs, le Dr Derrar a indiqué que l’IPA s’est adapté aux évolutions du virus Covid-19 grâce à la coordination avec l’OMS et certains laboratoires spécialisés, en plus de l’acquisition de matériels.»L’Institut peut suivre et s’adapter à chaque évolution et transformation de Sars-Cov-2, ce qui permettra aux autorités de prendre les décisions qu’il faut en temps voulu», a-t-il ajouté.

Interrogé sur l’éventuelle généralisation du diagnostic spécifique aux variants du coronavirus sur l’ensemble des wilayas du pays, le Dr Derrar a estimé que cet objectif est difficile à concrétiser, expliquant que le test est difficile et nécessite de trois à quatre jours pour avoir les résultats. Il a préconisé toutefois que le diagnostic spécifique aux variants puisse être effectué dans chaque grande région (Nord-Sud-Est-Ouest). «L’objectif est de détecter des variants dans un espace géographique donné et nous ne sommes pas obligés de faire du séquençage pour tous les prélèvements», a-t-il affirmé.

Concernant la vaccination, il a rassuré que tous les vaccins actuellement utilisés contre le coronavirus restent résistants et efficaces pour se protéger contre toutes les nouvelles souches de la Covid-19 détectées dernièrement.

Dans le même contexte, il a affirmé que l’application des mesures préventives telles que la distanciation physique, le port de masques, l’utilisation de stérilisateurs et le respect du protocole sanitaire restent le seul moyen de contenir l’épidémie et de prévenir sa propagation. Il a indiqué aussi que le pari repose sur la sensibilisation des citoyens afin de donner au processus de vaccination une chance de porter ses fruits.

Il convient de rappeler que l’IPA a annoncé dans un communiqué rendu public lundi dernier la détection de six cas confirmés du variant indien. « Dans le cadre des activités de séquençage relatives à la surveillance des variants du virus SARS-CoV-2, menées par l’Institut Pasteur d’Algérie sur les prélèvements reçus des différentes wilayas du pays, il a été procédé ce jour 3 mai 2021, à la détection de 37 nouveaux cas du variant britannique », a indiqué l’institut. La même source précise que «ces cas sont partis entre Alger (23), Blida (05), Béjaïa (03), Constantine (01), Médéa (01), Mila (01), M’sila (03). L’Algérie compte au total 180 cas du variant britannique». L’IPA a précisé qu’il a été « procédé pour la première fois à la détection de six cas du variant indien dans la wilaya de Tipaza ».

Samir Hamiche