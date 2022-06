<span style='text-decoration: underline;'>JM Oran-2022</span>:<br><span style='color:red;'>Le village méditerranéen, l’autre atout d’El Bahia</span>

Le Village constitue l’élément le plus important dans l’organisation d’un événement sportif international tel que les Jeux méditerranéens (JM).

Durant la période des joutes, le Village méditerranéen sera le lieu de vie de tous les participants, les athlètes ainsi que les officiels. A cet effet, la ville d’Oran s’est offert un village d’une superficie de 39 hectares et dont la capacité d’accueil est de 4.266 lits. Toutes les commodités y sont prévues pour offrir aux résidents un séjour des plus confortables.

Le village méditerranéen se situe à l’est de la ville d’Oran, à 20km de l’aéroport international, à 10 km de la gare ferroviaire et à 2.5km du Complexe Olympique d’Oran, le site principal de compétition

Ce site est divisé en trois zones principales. La première est résidentielle, réservée aux athlètes ainsi que leurs accompagnateurs. Elle comprend les chambres des résidents, les restaurants, les sites d’entrainement, une polyclinique, les espaces de détente et autres installations.

La deuxième est internationale, telle une zone de transit. Elle sépare l’accès principal de la zone résidentielle, on y retrouve le centre d’accueil, la zone de transport, un bureau de poste, une banque et autres commodités.

Quant à la troisième, elle est dédiée aux volontaires. Comme son nom l’indique, elle comprend les chambres des volontaires des JM, les restaurants et les lieux de détente. Dans l’ensemble, le Village méditerranéen compte 2.263 chambres pour 4.266 lits, 4 restaurants et 55 bureaux médicaux dédiés aux délégations, ainsi qu’une polyclinique multi-spécialisée mise en place à l’occasion des JM et qui a été dotée d’un laboratoire, d’un centre d’imagerie, d’un service de traumatologie, de réanimation, de médecine interne et toutes les disciplines qui s’imposent dans de tels évènements.

Pour assurer les entraînements des athlètes, le village méditerranéen dispose de 3 stades ainsi que 5 salles omnisports. Les zones de loisirs y sont au nombre de 4, et on y retrouve également un théâtre, le «théâtre d’Athènes».

La wilaya d’Oran a créé dernièrement une entreprise économique locale chargée de gérer le Village méditerranéen, après la fin de cette manifestation sportive.