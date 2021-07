<span style='text-decoration: underline;'>Coupe de la Confédération / Finale</span>:<br><span style='color:red;'>Le vol des supporters de la JSK pour Cotonou annulé</span>

Le vol spécial qui devait transporter au moins 350 supporters de la JS Kabylie pour Cotonou (Bénin), en vue de la finale de la Coupe de la Confédération de football, samedi face aux Marocains du Raja Casablanca (20h00), a été annulé faute d’engouement suscité par «le prix élevé du pack du billet» a appris l’APS vendredi auprès de la direction du club kabyle.

«Le vol spécial a été malheureusement annulé, en raison du manque d’engouement chez les supporters, refroidis par le prix élevé du pack du billet fixé à 145.000 dinars, ce qui n’est pas à la portée de tout le monde», a indiqué à l’APS le directeur sportif de la JSK Kamel Abdeslam, joint par téléphone.

Le Touring voyages Algérie a mis en vente un pack pour cette finale, comprenant le billet d’avion, le transfert aéroport-stade-aéroport et une assurance voyage individuelle, entre autres. Le départ devait avoir lieu samedi à 10h25, soit le jour du match, alors que le retour au pays était prévu juste après la fin de la rencontre. «En dépit de cette annulation, plusieurs supporters de la JSK résidant à l’étranger, ont fait le déplacement à Cotonou, pour soutenir leur équipe lors de cette finale, certains d’entre eux sont déjà sur place, alors que d’autres sont attendus dans les prochaines heures. Ils sont venus de France, d’Afrique du Sud, des Emirats arabes unis, et même des Etats-Unis et de Canada», a-t-il ajouté. La JSK, à pied d’œuvre depuis mercredi à Cotonou, a validé son billet pour sa première finale continentale depuis 2002, en battant les Camerounais de Coton Sport (3-0), à Alger. Au match aller, les «Canaris» se sont aussi imposés 2-1 à Yaoundé. De son côté, le Raja Casablanca, reversé en Coupe de la Confédération après son élimination en 16es de finale de la Ligue des champions, a sorti les Egyptiens de Pyramids FC (aller : 0-0, retour: 0-0, aux t.a.b : 5-4).