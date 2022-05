Le vrai sens de la main tendue du Président

Il fut un temps, pas si lointain, où les citoyens organisaient des sit-in de protestation. Ils scandaient leurs slogans, déroulaient la liste de leurs revendications en faisant très attention à ne pas sortir des limites de la République et de l’unité nationale. Dans toutes les manifestations de protestations et elles étaient nombreuses, on insistait sur cet aspect des choses. En mettant l’algérianité au dessus de toute autre considération, les Algériens répondaient à ceux qui doutaient de la nature de leurs mouvements, mais dans le même temps, ils signifiaient clairement une fin de non recevoir aux cercles occultes qui, par le truchement de quelques actions par-ci par-là et aux rumeurs qu’ils distillaient à dessein, tentaient de donner à n’importe quelle expression de colère un prolongement très dangereux pour la stabilité du pays.

Cette constance dont font montre tous les citoyens dans l’expression de leur insatisfaction repose sur des demandes concrètes. Ils s’adressent aux pouvoirs publics, mais en même temps, ils contribuent à l’émergence d’une société civile qui, à terme, finira par s’imposer en tant que contre-pouvoir responsable qui fera avancer les choses dans le pays et non pas démolir les acquis de la République.

L’enjeu est justement à ce niveau. Le contre-pouvoir actuellement en construction n’est pas fait pour arranger les intérêts de certains. Il y a d’abord ceux qui profitent de la désorganisation sociale pour se sucrer. Les corrompus et corrupteurs qui se partagent certains privilèges indûment acquis ne voudraient pas voir une société civile forte qui les démasquerait. Idem pour certaines forces hostiles à l’émergence de l’Algérie nouvelle qui ne verraient pas d’un bon œil une société civile responsable et bien organisée. Une telle perspective rendrait l’Etat algérien très fort et donc indestructible.

L’Etat et la société sont donc à la croisée des chemins. Pour l’intérêt du pays, le premier a intérêt à promouvoir la seconde. C’est là le sens profond de l’action du président de la République. l’idée centrale est de lutter pour la préservation de la nature républicaine de l’Etat. En fait, tout le mouvement social est une bataille parmi d’autres qui oppose l’Etat et la société civile d’un côté et les corrompus aidés par les officines étrangères de l’autre. La grande victoire de l’Algérie serait celle de l’Etat et de la société civile. Bref, une démocratie authentique et responsable. L’objectif de la main tendue du président Tebboune. L’Algérie est condamnée à atteindre un état de développement politique qui la mettrait à l’abri des appétits impérialistes.

Par Nabil.G