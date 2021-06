<span style='text-decoration: underline;'>INTER-LIGUES</span>:<br><span style='color:red;'>Le WA Mostaganem en stage à Oran en prévision de la «Finale» du groupe Ouest</span>

Le WA Mostaganem a entamé à Oran un stage bloqué depuis mardi en prévision de son match barrage face au GC Mascara, prévu lundi prochain au stade Ahmed-Zabana d’Oran, avec comme enjeu l’accession en Ligue deux de football que les gars de «Mosta» ont quitté depuis deux décennies.

A la tête de la barre technique du WAM l’intersaison, Salem Laoufi a dit axer son travail au cours de ce regroupement sur «la récupération et l’aspect psychologique». «Comme il s’agit du dernier match de la saison, nous n’avons pas à effectuer un gros travail sur le plan physique. Les joueurs ont surtout besoin de récupération pour arriver au jour J dans une meilleure forme physique après tous les efforts déployés au cours du championnat», a déclaré l’ex-driver de l’ASM Oran à l’APS. «Outre la récupération, on travaille énormément sur le plan psychologique. On essaye de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions mentales et leur enlever une éventuelle pression inutile qui pourrait leur jouer un mauvais tour», a-t-il ajouté. Le WAM, qui a accédé cette saison en Inter-ligues, table sur une deuxième montée de rang. Il a affiché ses ambitions dès le début de cet exercice, et ce, en dominant de la tête et des épaules la poule 1 du groupe Ouest, assurant son passage au match barrage avant quatre journées de la fin du championnat. Concernant le choix porté sur la ville d’Oran pour accueillir le regroupement de l’équipe, Laoufi a précisé que ce choix a été dicté par le fait que la «finale» du groupe Ouest soit domicilié au stade Ahmed-Zabana. «Nous en profitons pour effectuer des séances d’entraînement sur le terrain du match barrage afin de permettre aux joueurs de s’y adapter et y prendre leurs repères», a-t-il expliqué.