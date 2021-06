<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1</span>:<br><span style='color:red;'>Le WA Tlemcen renoue avec la victoire à domicile quatre mois après</span>

Le WA Tlemcen a renoué avec la victoire à domicile après quatre mois de disette en battant l’Olympique Médéa (3-1), samedi dans le cadre de la 26e journée de la Ligue 1 de football, confortant ses chances dans la course au maintien.

Fébrile cette saison dans son stade fétiche d’Akid-Lotfi à Tlemcen, le WAT n’avait plus gagné chez lui depuis le 20 février dernier, quand il avait pris le dessus sur la lanterne rouge, le CA Bordj Bou Arréridj (3-1).

Ce jour-là, le «Widad», de retour cet exercice en Ligue 1 après sept années passées dans les divisions inférieures, avait signé sa deuxième victoire seulement dans son stade. Un parcours qui contraste complètement avec celui de la saison passée dans ce même Akid-Lotfi lorsque les «Zianides» n’y avaient perdu que quatre points, ce qui leur avait permis de valider un billet parmi l’élite. En tout et pour tout, le WAT a obtenu 15 points sur 39 possibles à domicile (3 victoires, 6 nuls et 4 défaites). Une faible moisson qui a compliqué sa situation au classement, au moment où l’équipe a décroché 12 unités de ses 13 déplacements jusque-là. Tout cela a valu à cette formation de l’Ouest du pays de jouer la relégation. Ce n’est d’ailleurs qu’après sa victoire face à l’OM qu’elle a réussi provisoirement à sortir la tête de l’eau, d’autant qu’il s’agit de son deuxième succès de rang après celui ramené de Skikda lors de la précédente journée. Le WAT, qui s’est hissé à la 14e place avec 27 points, compte désormais cinq unités d’avance sur le 17e et premier potentiel relégable, à savoir le NA Hussein-Dey.

En revanche, cette équipe a réalisé un parcours honorable en coupe de la Ligue en parvenant à atteindre les demi-finales avant de quitter l’épreuve difficilement sur le terrain de la JS Kabylie (1-0).

Outre la crise financière secouant le club et qui a été pour beaucoup dans sa situation actuelle en championnat, le WAT a connu aussi une instabilité chronique au niveau de sa barre technique. Son coach actuel, Abdelkader Amrani est en effet le troisième entraîneur à défiler sur sa barre technique cette saison après Aziz Abbes et Djamel Benchadli, rappelle-t-on.