Le wali de Mostaganem honore la presse

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse, le wali a organisé une cérémonie au cours de laquelle, il a gratifié chacun des journalistes et correspondants de presse locaux d’une attestation de considération et d’un trophée. A cette occasion, le président de l’association de wilaya des journalistes Kassous Charef est intervenu pour rappeler le rôle du journalisme dans l’accompagnement du développement local, et évoqué que le wali accorde une importance au travail des journalistes.

Charef.N