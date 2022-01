<span style='text-decoration: underline;'>Flambée des cas de la covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali de Mostaganem prend de nouvelles mesures pour casser la chaîne de transmission</span>

Avec le relâchement des gestes barrières les cas de contaminations à la covid 19 flambent de nouveau. Depuis moins d’une semaine, 185 personnes atteintes de la covid 19 ont été hospitalisées dans les hôpitaux de Mostaganem, Ain Tedles et Sidi Ali, selon le directeur de wilaya de la santé. Aussi, de nombreuses personnes souffrant de l’épidémie sont confinées chez elles.

Le nombre de morts dus à la covid est en hausse. Il est presque enregistré chaque jour deux à cinq morts, quelques fois plus. Cette quatrième vague touche même des enfants. La semaine écoulée, un adolescent de 17 ans est décédé à l’hôpital « Che Guevara».

Ainsi, pour préserver la santé publique, la commission de wilaya de sécurité à laquelle s’étaient joints le directeur de la santé et le P/APC de Mostaganem, s’est réunie dans l’après-midi de mercredi dernier. Après que le directeur de la santé ait présenté un exposé sur la situation sanitaire détériorée par la flambée des cas de contamination , le wali, en accord avec les membres de ladite commission, a pris les mesures suivantes dans le but de préserver la santé des citoyens.

Interdiction de dresser des tentes lors des décès pour rassembler des gens en vue de présenter les condoléances, port du masque et respect de la distance physique, sensibiliser pour la vaccination, sensibilisation les parents pour éviter les regroupements des enfants, en ce temps de suspension des cours dans les écoles, casser la chaine de contamination en gardant les enfants à domicile, la direction du commerce doit renforcer le contrôle dans les espaces commerciaux pour faire respecter le protocole sanitaire, la douane doit renforcer le contrôle sanitaire au port, notamment lors de l’arrivée des voyageurs, en provenance de l’étranger, la direction des transports doit également veiller aux mesures sanitaires de stérilisation dans les transports de voyageurs, la direction de la jeunesse et des sports exigera des sportifs et des visiteurs le carnet de vaccination pour entrer dans les salles de sport et les piscines.

Par ailleurs , selon le directeur de la santé 35% de la population ciblée est vaccinée. La campagne de vaccination se poursuit, cependant, beaucoup sont réticents. Le wali a appelé les citoyens à être vigilants et à respecter les mesures barrières. Il a instruit le maire d’organiser le marché populaire Ain Sefra et forcer les commerçants à occuper les stands à l’intérieur des espaces couverts et interdire le commerce informel.

Charef.N