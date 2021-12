<span style='text-decoration: underline;'>En marge de la distribution de matériel au profit des collectivités locales</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali dit espérer une meilleure mobilisation de la part des nouveaux maires</span>

Le wali d’Oran Said Sayoud a été intransigeant hier dans ses déclarations en abordant plusieurs questions liées au développement local de la wilaya.

Lors de son intervention en marge de la distribution des bennes tasseuses, bus de transport scolaire et des ambulances au profit des collectivités locales, le wali a rappelé les évènements importants qu’a connu Oran cette semaine comme la visite de la délégation du Cijm et le secrétaire général de la ligue arabe de handball, comme Oran va organiser en mars prochain le championnat arabe de handball et en janvier le championnat d’Afrique d’équestre. Le wali a lancé également un message aux nouveaux élus locaux pour travailler ensemble pour le bien des citoyens d’Oran. «Les hauts responsables de l’État ont débloqué de grandes sommes d’argent pour finaliser les travaux des différents projets notamment ceux des jeux méditerranéens 2022, qui ont été suivis par le gouvernement suite aux différentes visites récentes du Premier ministre et des ministres» dira le wali. Saïd Sayoud a rappelé son engagement d’être à l’écoute des préoccupations des citoyens via les élus locaux. Le wali a affirmé que depuis son installation, il a constaté une défaillance des P/APC.

«Les 26 maires n’ont pas travaillé sérieusement et ne coordonnent pas avec les autorités locales.

Pis encore, il n’appliquent pas les directives données lors des différentes réunions». «La commune c’est le noyau du développement à Oran, nous devons tous mobiliser nos efforts pour le progrès de cette ville» dira le wali. Saïd Sayoud espère une nouvelle page suite à l’installation des nouveaux maires, insistant sur l’importance de l’hygiène et de l’environnement. Le wali a dit attendre dans le même temps que le matériel distribué sera destiné à des fins d’utilité publique. Il a fait aussi un constat amer. «Des bus de transport scolaire ont été malheureusement utilisés dans les mariages» dira-t-il. Par ailleurs, le wali d’Oran a dénoncé l’incivisme des citoyens qui crée l’insalubrité de la ville et également le phénomène du vol des câbles électriques et le saccage des transformateurs électriques. A propos du logement, il a rappelé que les chefs de daïras ont été instruits d’élaborer les listes des bénéficiaires des logements sociaux. Le terrain abritant «Batimate Taliane» dont les habitants seront bientôt relogés sera aménagé en espace vert et des structures sportives pour les jeunes d’Oran. Concernant le transfert des lignes de bus inter-wilayas de quelques wilayas de l’ouest du pays vers l’agence de Hai Sabah, le wali a réaffirmé que la décision de la justice sera appliquée, «aucune incitation ou fermeture de la voie publique ne sera tolérée dans ce cadre» a averti le wali.

Fethi Mohamed