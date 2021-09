<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali donne le coup d’envoi de la rentrée scolaire à partir du CEM Touati Ahmed</span>

Hier à huit heures, le wali, accompagné de la directrice de l’éducation et des autorités civiles et militaires, a donné le coup d’envoi de la rentrée scolaire au titre de l’année 2021-2022 à partir du CEM Touati Ahmed, situé chemin des crêtes dans la commune de Mazagran.

Ainsi, le wali et les autorités locales ont assisté dans une classe au premier cours portant sur les catastrophes naturelles, l’unité et la solidarité. Ce cours a été choisi par le ministère de l’éducation nationale, eu égard aux incendies, dont un grand nombre ont été déclenchés par des mercenaires pyromanes dans plusieurs wilayas du pays. Cette année, la wilaya de Mostaganem a bénéficié de deux nouvelles écoles, d’un CEM, d’un lycée et de la réouverture de deux écoles après leur aménagement. Selon la directrice de l’éducation, 79% des 70.000 élèves nécessiteux ont reçu chacun la prime scolaire de 5000 dinars. L’opération se poursuit. La campagne de vaccination contre le covid 19, lancée le mois dernier n’a touché que 80.000 enseignants et employés du secteur de l’éducation nationale sur 740.000, soit un taux de 11% à l’échelle nationale. L’opération se poursuit timidement.

Charef.N