<span style='text-decoration: underline;'>OUED TLÉLAT</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali d’Oran donne le coup d’envoi de la campagne labours-semailles</span>

En célébration de la journée internationale de vulgarisation agricole qui coïncide avec le 1er Octobre de chaque année, le wali d’Oran, M. Saayoud Saïd, a procédé ce jeudi au coup d’envoi de la campagne labours- semailles de la saison agricole 2021-2022, qui a eu lieu à Oued Tlélat.

Le wali d’Oran était accompagné du P/APW d’Oran,Meliani Abdelkader ainsi que les autorités civiles et militaires, du P/APC de Oued Tlélat et du chef de daïra, M.Fekkraoui Abdelhakim, fraîchement installé dans ses fonctions. La campagne de cette saison vise une superficie de 43.000 hectares, nous a fait savoir le directeur de wilaya des services agricoles Rachid R’hamnia, à cette occasion.

Le DSA d’Oran a ajouté que ses services prévoient une augmentation du rendement de la production à hauteur de 25 quintaux à l’hectare durant cette saison, surtout si les moyens de production sont disponibles, telle que la pluviométrie, sachant que le rendement de la saison écoulée soit 2020-2021 n’a pas dépassé 10 quintaux à l’hectare en raison des saisons climatiques a précisé R’hamnia qui avance: «nous focaliserons sur l’irrigation dans la filière céréales en raison de la pluviométrie qui a conduit les agriculteurs à se diriger vers d’autres cultures à savoir l’arboriculture et le maïs fourrager, et nous oeuvrons pour l’irrigation de 6.200 hectares de céréales au niveau du périmètre d’irrigation de la plaine»Mlata» à Oued Tlélat, afin d’augmenter la production, a conclu le directeur de l’agriculture de la wilaya d’Oran. Dans ce contexte, le premier responsable de la wilaya d’Oran a fait appel à tous les agriculteurs: «J’invite tous les agriculteurs à rendre le surplus des céréales acquis de l’État aux magasins de la CCLS, pour éviter la crise.»

A signaler que la coopérative des céréales et des légumes secs d’Oran «CCLS» a fourni les semences appropriés au climat et au sol de la région, sachant que 14.200 qtx de blé dur, 1900 qtx de blé tendre, 1309 qtx d’orge et 1500 qtx d’engrais ont été vendus jusqu’à présent, selon le sous directeur chargé des semences et du soutien à la production au niveau de la CCLS.

La célébration de cette journée a été marquée par une exposition organisée à l’unité de stockage de la coopérative des céréales et des légumes secs CCLS de Oued Tlelat. Une exposition qui a vu la participation de plusieurs éleveurs, agriculteurs et opérateurs économiques, activant dans le secteur agricole à l’instar du groupe agricole «Oravio» filiale de l’ONAB, «ETS-TAB «, spécialisée dans les équipements industriels professionnels, le groupe Avicole «El- Yamine», Delta-Water, spécialisée dans le traitement des eaux d’irrigation, VERLICLASS de production d’engrais, le groupe «WISSAM» pour le raccordement et compression, ainsi que les fermiers «Fleurus « et «El- Marrayi», spécialisées dans les productions laitiers. Présidant la célébration officielle de la journée internationale de la vulgarisation agricole, le wali a souligné que l’occasion est aussi propice pour la mise en oeuvre effective de la feuille de route de secteur. A la fin de sa visite, Monsieur Saïd Saayoud a promis aux agriculteurs de les rencontrer prochainement afin de les écouter et prendre en charge leurs préoccupations.

H.B