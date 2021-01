<span style='text-decoration: underline;'>Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali d’Oran inaugure la nouvelle agence bancaire du CPA</span>

Accompagné du Président de l’Assemblée populaire de wilaya ainsi que des autorités civiles et militaires de la wilaya, le Wali d’Oran, M Djari Messaoud a procédé hier matin à l’inauguration d’une nouvelle succursale bancaire du Crédit Populaire Algérien (CPA) dans la commune d’Ain El Türck, la 155ème au niveau national et la deuxième au niveau de la wilaya d’Oran après celle de l’Avenue « Emir Abdelkader », récemment lancée et spécialisée dans le produit de banque islamique.

Dans son allocution, le wali Djari s’est félicité de l’apport pour la daïra d’Aïn El Türck d’un tel outil de prestations bancaires, essentiel au développement local.

Pour sa part, le directeur général de la banque le Crédit Populaire Algérien, a assuré de l’entière disponibilité du CPA à travers ses succursales et ses différentes options prestataires pour contribuer au développement et au soutien des opérateurs économiques et autres investisseurs, tout en veillant à offrir la meilleure assistance à ses clients.