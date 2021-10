<span style='text-decoration: underline;'>IL A INSPECTÉ PLUSIEURS PROJETS DANS LA DAÏRA D’AÏN EL TÜRCK</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali d’Oran insiste sur l’affichage des listes de 500 bénéficiaires de logements sociaux à El Ançor</span>

Le wali d’Oran Said Sayoud à effectué hier samedi une vi site d’inspection dans les communes de la daïra d’Ain El Türck. Une visite importante pour les habitants de cette daïra côtière. Cette dernière a permis au wali d’inspecter plusieurs projets notamment ceux de logements et du secteur de la jeunesse et des sports.

Dans le chantier du projet de 500 logements sociaux LPL à El Ançor, le wali a instruit le chef de la daïra d’Ain Turck pour l’affichage des listes des bénéficiaires le 10 octobre prochain, et d’accorder une période de recours comme ce fut le cas récemment dans la daïra d’Oran. « D’ici la fin du mois, ce site devra être occupé» dira le wali, qui a affirmé que l’État continuera ses efforts pour répondre à toutes les demandes en matière de logements. Dans la même localité, le wali a demandé également de relancer le projet de 120 logements sociaux et d’élaborer les cahiers de charges dans les plus brefs délais. Le wali s’est rendu également au projet de 300 logements sociaux à Ain El Turck dont les travaux ont commencé en avril dernier. Il a annoncé sur place qu’ il y aura des réceptions partielles pour les immeubles dont les travaux sont avancés. Dans le secteur de la jeunesse et des sports et dans le stade de proximité d’El Ançor, le wali a accordé une enveloppe financière de 45 millions de DA pour la 2eme et la 3eme tranche du projet qui consiste en l’extension et l’aménagement extérieur de ce stade. À Bousfer, le wali s’est rendu au projet de réalisation d’une sûreté urbaine et un complexe sportif de proximité ainsi qu’une piscine de proximité et une salle omnisport à Ain El Turck où des travaux de réhabilitation sont en cours.

Fethi Mohamed