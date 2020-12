<span style='text-decoration: underline;'>Route du port</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali d’Oran ordonne l’accélération des travaux</span>

Le wali d’Oran Messaoud Jari a effectué avant-hier une visite au projet de la nouvelle route du port. Sur place, le chef de l’exécutif a donné des instructions au groupement algero-turque de réalisation d’accélérer la cadence des travaux pour permettre la réception du projet dans les brèves délais.

En effet, le taux d’avancement du projet est actuellement de 86%. Le wali a demandé également de trouver des solutions pour l’exploitation de l’actuel tronçon de cette route en attente de la réalisation du pont qui représente une partie de ce projet structurant dans la deuxième ville du pays. Notons que cette route est composée de plusieurs sections notamment une digue maritime (1760m), section routière (3520m), tranchée couverte (950m), viaduc (692m) ainsi qu’un tunnel de (1592m). En 2018, une autorisation de programme de 40 milliards de dinars a été allouée pour la réalisation de la pénétrante autoroutière du port d’Oran. Le projet une fois achevé va permettre de fluidifier la circulation des poids lourds, en créant un deuxième accès à l’enceinte portuaire et de réduire substantiellement la pression enregistrée sur le réseau existant. Le projet révisé prévoit de réaliser un accès, reliant la nouvelle pénétrante au rond-point des Falaises, par le biais d’un ouvrage d’art. L’objectif étant de promouvoir le secteur du Tourisme à travers d’autres projets prévus pour ce secteur, comme la future Marina. La réévaluation a pris également en compte la consolidation des travaux supplémentaires du projet, afin de le doter d’équipements divers, répondant aux standards internationaux. Les trois objectifs principaux de ce projet sont la réalisation d’une nouvelle route portuaire sur la corniche-est d’Oran vers la 1ère et 2ème rocades, la fluidification de la circulation de poids lourds dans la zone urbaine de la ville d’Oran, en pleine expansion, ainsi que la création d’échanges rapides entre le port d’Oran et les limites de la wilaya, en passant par les deux rocades et la bretelle autoroutière d’Oran. Cette autoroute de 26 km sera réalisée également en complément de l’autoroute Est-Ouest, pour desservir les pôles économiques, port d’Oran, les ZI de Béthioua et d’Oued Tlélat, et impulser une dynamique économique à la région.

Par ailleurs, le wali s’est rendu également au projet de l’extension du terminal des conteneurs au port d’Oran qui est parmi les projets importants du secteur des travaux publics à Oran. Lancé en 2014, les travaux de ce projet sont à 95% de taux d’avancement. Notons que ce projet est très vital pour l’activité économique et portuaire de la capitale de l’ouest en augmentant la capacité du terminal à conteneurs avec une superficie globale de 23 ha. Ce projet a été réalisé sur une superficie de 16ha. Pas moins de 1,2 million de conteneurs annuellement seront traités grâce à ce projet d’extension qui permettra l’accostage des navires de gros tonnages.

Fethi Mohamed