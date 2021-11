<span style='text-decoration: underline;'>Lors de visites d’inspection inopinées</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali d’Oran satisfait de l’avancement des travaux du stade olympique</span>

La cadence des travaux au niveau de chantier du futur stade olympique de 40.000 places d’Oran a connu une nette amélioration , ce qu’on a pu constater ce mercredi lors de la visite d’inspection qui a conduit le chef de l’exécutif M. Said Sayoud accompagné de monsieur le P/APW par intérim Me. Maarouf: « je suis satisfait de l’avancement des travaux , si cette cadence sera maintenue, le projet sera livré dans les délais» a déclaré le wali d’Oran.

A signaler que les travaux du chantier se sont accélérés depuis la visite du Premier ministre en octobre dernier. mais aussi grâce à la régularisation de la situation financière des sous-traitants et fournisseurs nationaux par l’entreprise chinoise chargée de la réalisation de ce projet.

les sociétés sous-traitantes et les fournisseurs engagés par l’entreprise chinoise MCC se sont plaints dernièrement du retard accusé dans le régularisation de leurs situations financières ayant conduit à l’intervention de la direction de wilaya de logement et les équipements publics (DLEP) pour régler le problème, nous a confié un responsable de cette direction. Le wali a procédé aussi à la deuxième opération de la plantation d’arbustes dans le territoire du village olympique. Une opération qui vise à planter 15.000 arbustes et qui s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la 19ème édition des jeux méditerranéens que la capitale de l’ouest du pays doit accueillir en 2022.

Après le chantier du stade olympique , le wali d’Oran s’est dirigé à la zone industrielle d’Es-Sénia où il a procédé à l’inauguration officielle d’une unité de production de thon, où il a eu des explications concernant les étapes de la production. Cette usine, dont le produit n’est pas encore commercialisé , a une capacité de production estimée à 10 tonnes par jour.

Les travaux de la nouvelle aérogare traînent toujours

Après le chantier du stade olympique , et dans le cadre des visites effectuées sur le terrain dans le but de s’enquérir du taux d’avancement des projets actuellement en cours de réalisation, le wali a décidé de faire « une visite surprise» à la nouvelle aérogare de l’aéroport d’Oran Ahmed Ben Bella, où il n’a pas caché son mécontentement au vu du retard que connaissent les travaux de réalisation du projet de la nouvelle aérogare de l’aéroport qui devrait accueillir les délégations des jeux méditerranéens : « je ne suis pas satisfait.

Les travaux traînent toujours, et je ne peux tolérer des retards. Vous devez livrer le projet avant la fin de l’année. Respectez les délais de livraison s’il vous plait!» a déclaré le chef de l’exécutif en s’adressant à un responsable de Cosider.

