<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali honore la presse et se rend au chevet de deux journalistes malades</span>

A l’occasion de la célébration de la journée nationale de la presse qui coïncide chaque année avec le 22 octobre, la wali a organisé, jeudi dernier, au parc d’attraction et animalier « MOSTALAND », à l’intention des journalistes de la presse écrite et audiovisuelle ainsi que des chargés des cellules de communication du groupement de la gendarmerie, de la sûreté de wilaya, des douanes et de la protection civile, une cérémonie de remise d’attestations de reconnaissance et de considération ainsi que des cadeaux.

Cette cérémonie s’est déroulée, en présence du SG de la wilaya, du Vice P/APW, du P/APC, et des autorités civiles, militaires et judiciaires, et du SG du bureau de wilaya de l’organisation des moudjahidines. Prenant la parole, le wali a exprimé ses vœux de bonheur et de réussite aux journalistes dans leur travail quotidien et salué leurs efforts dans le cadre du développement local en tant que partenaires effectifs. Ensuite, des journalistes se sont succédé, exhortant leurs collègues à relever les défis et à défendre par leurs plumes et leurs voix l’Algérie qui ne cesse de subir une campagne d’intoxication par des pays ennemis qui s’acharnent à la déstabiliser. Ainsi, les rumeurs tendancieuses et les informations mensongères doivent être combattues. La directrice de la radio Dahra a mis en exergue le rôle de la radio qui consiste à mettre à nu les campagnes menées de l’extérieur contre l’Algérie, tout en éveillant les consciences des citoyens par l’information de proximité. Les journalistes de la radio sont des soldats constituant un rempart contre toute forme de conspiration et de campagne mensongère contre notre pays, a ajouté l’intervenante. A l’issue des remises d’attestations et de cadeaux, le wali, accompagné des journalistes et des autorités locales , a rendu visite à deux correspondants de presse, malades. Ensuite, le chef de l’exécutif de la wilaya s’est rendu au centre équestre de Sayada pour s’enquérir de son état et des problèmes qui font obstacles à son épanouissement. Les responsables de l’association « Fares El Mostaghanemi » ont expliqué au wali les conditions d’entraînement des cavaliers et d’élevage des chevaux, et lui ont demandé la construction de cent box, nécessaires pour abriter des chevaux, lors du vingt deuxième festival équestre du Dahra prévu au mois de décembre. Le wali leur a demandé de faire établir un devis . Le chef de l’exécutif a suggéré aux responsables de ladite association de ne pas compter sur les subventions de l’État, de créer un café, et des manifestations tout au long de l’année, capables de renflouer leur caisse. Le centre équestre a été réalisé en 1842 par l’administration coloniale, alors que la lutte menée par l’Emir Abdelkader continuait. Les forces coloniales occupèrent Mostaganem en 1833. Elles furent attaquées plusieurs fois par les combattants de l’Emir Abdelkader et par Boumaza.

Charef.N