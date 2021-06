<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali inaugure le premier salon de l’innovation, de l’entreprenariat et de l’emploi</span>

Hier, dans la matinée, le wali, accompagné du P/APW et du recteur de l’université, a inauguré et visité le premier salon de l’innovation, de l’entreprenariat et de l’emploi, organisé à la bibliothèque centrale par l’université, sous le haut patronage du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Des opérateurs économiques, privés et publics, des banques, des assurances, des organismes privés, tels que le laboratoire régional de la protection des végétaux, des associations liées à l’environnement et des étudiants porteurs de projets ont dressé des stands pour montrer leur savoir faire. L’objectif de cette manifestation qui dure deux jours, hier et aujourd’hui, est de faire connaître les capacités d’innovation des étudiants et des professeurs chercheurs et de les rapprocher des opérateurs économiques et de les intéresser pour saisir l’opportunité pour la prise en charge des projets et les concrétiser.

Le wali a eu d’amples explications concernant divers projets exposés. Aussi, des conférences ayant pour thèmes : « ANVREDET, structure d’appui et de financement de projets innovants », « Le système des brevets en Algérie », «L’idée de la concrétisation, «L’innovation et le transfert de technologies, fondement de la 3ème mission de l’université et leur relation », « L’agence nationale de développement de l’investissement et projets d’investissement », « La nouvelle stratégie d’accompagnement, de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat » seront animées en marge de l’exposition ainsi que d’autres communications en lien avec le thème du salon, par des spécialistes. Les jeunes porteurs de projets doivent recourir aux aides que l’Etat accorde pour la création de micro et moyennes entreprises.

