<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali interdit la vente du pain à 15 dinars</span>

Après la mise en garde du ministère du commerce et du développement des exportations envers les boulangers qui ont augmenté le prix de la baguette du pain de 10 à 15 dinars, les boulangers de Mascara ont presque fait l’exception en cédant toujours la baguette à 15 dinars depuis le deuxième jour de ce mois de janvier.

Certains citoyens ont dû recourir à la farine afin de fabriquer chez soi du pain et boycotter celui des boulangers.

D’autres ont recouru à la direction du commerce afin de porter plainte contre les boulangers. Hier matin, c’est le chef de l’exécutif de la wilaya de Mascara, Abdelkhalek Sayouda, qui par le biais d’un communiqué rendu public sur le site officiel de la wilaya, a transmis un message aux citoyens que le prix du pain est officiellement vendu à raison de dix dinars en attendant les négociations entre les représentants des boulangers et le ministère du commerce et du développement des exportations. Le communiqué ajoute qu’en cas où un boulanger ne suit pas la règle, ou en cas de dénonciation des clients, il est passible de poursuites judiciaires par les instances locales et à leur tête la direction du commerce.

M.Bekkar