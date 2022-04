<span style='text-decoration: underline;'>Développement et amélioration du cadre de vie du citoyen à Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali réunit les chefs de daïras</span>

Dans le cadre des instructions et des orientations, relatives au suivi de la cadence de la prise en charge des différents dossiers sectoriels liés au quotidien du citoyen, données aux walis par le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, la semaine écoulée au cours d’une réunion de coordination par visioconférence, le wali a réuni, dans l’après midi d’avant-hier, les dix chefs de daïras que compte la wilaya de Mostaganem.

L’intervention du wali, consistant à mettre les chefs de daïras au diapason de la dite ligne directrice du ministre de l’intérieur, a porté sur la rigueur, la vigilance et le suivi des projets en cours de réalisation ou à mettre en exécution, et de leur achèvement dans les délais impartis. Le wali a abordé aussi les préparatifs des examens de fin d’année scolaire, pour lesquels, il faudra assurer les conditions sécuritaires et logistiques appropriées, de manière à veiller à leur bon déroulement. De même, la prochaine rentrée scolaire doit être bien préparée des maintenant, compte tenu de son importance. Les moyens doivent être mobilisés permettant l’amélioration des conditions scolaires, tout en accordant priorité à la restauration, au transport et au chauffage, et éviter la surcharge dans les classes par de nouvelles structures scolaires. La saison estivale qui attirera cette année des millions d’estivants, en raison de l’amélioration de la situation sanitaire, a été abordée par le chef de l’exécutif de la wilaya qui a instruit les chefs de daïras à mobiliser tous les moyens humains et matériels pour une bonne préparation. Pour atteindre ces objectifs, la coordination entre les différents services qui doivent être très actifs est une condition capitale.

Charef.N