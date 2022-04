<span style='text-decoration: underline;'>Lors de sa visite à Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali Sayoud relève l’état souffreteux de la commune</span>

Lors de sa visite, lundi, dans la commune d’Aïn El Türck, le wali Sayoud qu’accompagnaient les autorités locales et administratives ainsi que ceux de l’APW, a sûrement été confronté à la violente réalité de ce qu’est vraiment la situation dans cette zone balnéaire, souffreteuse à un point tel, que tout est à revoir. De St Roch jusqu’aux limites de la commune, un plan Marshall est nécessaire pour réhabiliter cette zone touristique.

En effet, l’effet du temps, mais celui également de la mauvaise gouvernance accumulée depuis de longues années et un certain laxisme ambiant qui a prévalu d’une gestion à une autre, la station balnéaire d’Aïn El Türck a perdu ses repères, son cachet et son charme qui faisaient d‘elle, la destination privilégiée des vacanciers nationaux et d’outre-mer. Assez observateur et peu radin sur les remarques, le chef de l’exécutif de la wilaya a eu sous les yeux, l’ampleur de la désolation qui frappe la commune et ses plages, mais aussi ses quartiers et ses places. Seul, un tsunami peut dévaster avec une force.

A Aïn El Türck, c’est l’œuvre de l’homme. Poussant le bouchon un peu plus loin, le wali s’est même transporté dans les grandes surfaces de consommation, puis chez quelques bouchers et autres magasins, histoire de tâter quelque peu l’état d’esprit général des commerçants, pour s’en rendre compte finalement de la même désolation qui caractérise le littoral et la cadre de vie de la commune, n’épargne pas les dits commerçants, pas dans leur totalité, heureusement, mais leur proportion demeure tout de même importante. Face à toutes ces évidences, la sortie technique du wali et de son staff, s’est voulue aussi une visite de constat, sur le terrain et de visu, histoire d’établir le parallèle entre les rapports de ses services et des différentes commissions de wilaya et la réalité. Acculé qu’il est par les échéances internationales qui frappent aux portes, les jeux méditerranéens étant actuellement la priorité des pouvoirs publics et des hautes autorités de l’Etat, sans que cela n’enfreigne sur la priorité sociale, le chef de l’exécutif de la wilaya va devoir se résoudre à répondre aux urgences afin d’apprêter la ville d’Oran, et sa zone d’appui, la corniche oranaise, à accueillir convenablement les délégations étrangères qui séjourneront dans notre pays, avant de s’attaquer aux problèmes de fond après la fin de ces jeux.

Karim Bennacef