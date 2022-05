<span style='text-decoration: underline;'>Basketball - Nationale Deux Ouest / Widad Riadhi Baladiat SBA 52 – CRB El Maleh 37</span>:<br><span style='color:red;'>Le Widad droit vers les Play Off</span>

Dans le cadre du championnat de la division deux ouest du basketball, le leader le Widad de Sidi Bel Abbés a remporté le match de la 16ème journée face à l’équipe d’El Malah par le score de 52 à 37 (scores des quatre quarts: 10/06 ; 19/12 ; 14/10 et 09/09).

Ce match dirigé par les arbitres Zerrouki et Bendjerid, a tenu ses promesses, et a eu lieu dans la salle Adda Boudjellal aujourd’hui en état de dégradation avancée. Grace à cette victoire, les protégés de Merah Amine se dirigent droit vers la phase finale des play off en tant que leader de son groupe. Un play off qui va réunir ce mois de mai les équipes du Widad Riadhi Sidi Bel Abbés, ACB Tighennif, Afak Mostaganem, et le NC Mansoura (Tlemcen). Le dernier match du championnat est pour samedi prochain et les camarades du capitaine Arroussi du Widad disputeront les play off à Oran les 13 et 14 de ce mois de mai.

B. Didéne