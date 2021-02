<span style='text-decoration: underline;'>championnat égyptien </span>:<br><span style='color:red;'>Le Zamalek solide leader avant d’affronter le MCA en Ligue des champions</span>

Le Zamalek, vainqueur dimanche soir à domicile face à Al-Ittihad Al-Sakandary (2-0), a conforté sa position en tête du classement du championnat d’Egypte de football, à quatre jours de la réception du MC Alger, vendredi (20h00), à l’occasion de la 1re journée (Gr.D) de la Ligue des champions d’Afrique.

Les deux buts de la partie ont été inscrits par Zizo (60e, s.p) et Youssef Obama (76e). L’attaquant international tunisien Seifeddine Jaziri (27 ans), fraîchement arrivé au Zamalek en provenance d’Arab Contractors sous forme de prêt pour une saison avec option d’achat, a été désigné par son club, meilleur joueur de la rencontre. Grâce à ce huitième succès de la saison, le Zamalek consolide sa place de leader avec 26 points en 11 matches joués, devançant de cinq longueurs son voisin et éternel rival Al-Ahly (21 points). Al-Ahly, détenteur de la dernière édition de la Ligue des champions et présent actuellement au Qatar pour prendre part au Mondial des clubs, compte deux matchs de moins que le Zamalek. Dans l’autre match du groupe D de la Ligue des champions, les Tunisiens de l’ES Tunis accueilleront samedi prochain (14h00) les Sénégalais de Teungueth FC, dont il s’agit de la première participation.