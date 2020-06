<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>L’eau de plus en plus rare</span>

L’eau de plus en plus rare

Mascara : L’eau de plus en plus rare

Depuis deux semaines, retour à la case départ dans la gestion d’alimentation d’eau potable au niveau de la wilaya de Mascara.

Une énième panne au niveau de la station du MAO et voilà que le réseau d’eau potable est saturé. Il faut attendre deux à trois jours pour voir l’eau couler des robinets et parfois dans des moments impossibles, vers minuit par exemple. Les habitants se ruent vers la principale source d’eau de la ville d’El Emir qui est la source Ain Bent Soltane sise au centre ville et qui connait ces jours-ci un afflux de gens, jerricans sous les bras à longueur de journée.

Puis, il y a ces propriétaires de camions citernes qui se frottent les mains en vue d’un gain facile, en proposant des citernes d’eau au prix fort de mille dinars, voire plus, et dont l’origine est douteuse. Selon l’ADE de Mascara qui fait des efforts afin de limiter cette pénurie d’eau potable, cette situation délicate ne devrait pas durer.

B.Didéne