<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran</span>:<br><span style='color:red;'>L’effectif commence à se vider</span>

L’effectif du MC Oran commen ce à se vider après le recours de plusieurs joueurs à la Chambre nationale de règlement des litiges (CNRL) pour réclamer leur libération automatique du fait de n’avoir pas été payés pour plusieurs mois par la direction de leur club de Ligue 1 de football, a-t-on appris lundi de ce dernier.

L’international Boualem Masmoudi a ouvert le bal en optant officiellement pour l’ES Sahel (Tunisie). Son contrat avec les «Hamraoua», qui court encore jusqu’en juin 2022, ne l’a pas empêché de poser avec le maillot de sa nouvelle formation, au moment où la direction oranaise conteste déjà cette transaction. Le joueur, revenu au MCO lors de l’été 2019 après deux passages à l’ASM Oran et l’USM Bel-Abbès, n’est toutefois pas retenu dans la liste africaine de l’Etoile en vue de sa participation à la Ligue des champions africaine, contrairement à ses sept autres compatriotes que compte l’effectif du vice-champion de Tunisie. Outre Masmoudi, pas moins de trois joueurs titulaires de la formation de la capitale de l’Ouest sont annoncés à l’ES Sétif.

Les trois joueurs n’attendent que d’être libérés par la CNRL pour officialiser leur départ, a-t-on appris de leur entourage. Il s’agit de Hamidi, Boutiche et Motrani. Ces derniers sont déjà inscrits sur la liste de l’Entente en prévision de la prochaine édition de la Ligue des champions africaine, en attendant l’annonce de leur engagement «une fois le championnat achevé», souligne-t-on encore. D’autres joueurs sont pressentis pour emboîter le pas au quatuor sus-cité après avoir saisi la CNRL, mettant dans l’embarras le président du club, Tayeb Mehiaoui, qui se trouve depuis un mois à l’étranger pour des «raisons personnelles».

Cette situation délicate dans laquelle se trouve le «Mouloudia» est engendrée, estiment les observateurs, par une masse salariale «très élevée», au moment où les revenus de la trésorerie du club sont limités. Dans les milieux du club, on est même persuadés que n’était-ce cette crise financière qui la secoue, l’équipe aurait réalisé un meilleur parcours après avoir longtemps concouru pour une place sur le podium.

Cette situation a aussi incité l’actionnaire majoritaire de la société sportive par actions (SSPA) du club, Ahmed Belhadj, qui a présidé le MCO de 2014 à 2020, à convoquer une assemblée générale des actionnaires. Celle-ci devait avoir lieu mercredi avant qu’elle ne soit reportée «à une date ultérieure», indique-t-on. Le MCO, qui occupe la 5e place au classement, rend visite lundi au CA Bordj Bou Arréridj pour le compte de la 36e journée de championnat. Plusieurs absences sont signalées dans l’effectif oranais conduit par l’entraîneur Fouad Bouazza.