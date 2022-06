<span style='text-decoration: underline;'>JM-Oran-2022 / Handball</span>:<br><span style='color:red;'>L’Egypte, favorite en puissance pour la succession de la Croatie</span>

Le tournoi masculin de handball des Jeux méditerranéens JM-2022 d’Oran (25 juin- 6 juillet), va démarrer lundi en présence de l’Egypte, championne d’Afrique, et considérée comme le favori en puissance pour la succession de la Croatie, absente de cette édition.

Les yeux des amoureux du handball seront ainsi braqués vers la salle du 24 février d’Arzew, qui abritera lundi les quatre premières rencontres de la compétition, avec comme match inaugural Slovénie-Serbie (10h00), pour le compte du groupe A, qui comprend également l’Egypte, la Tunisie, médaillée d’argent aux derniers JM 2018 et Tarragone (Espagne), et l’Italie. L’Egypte, quatrième aux Jeux olympiques JO-2020 de Tokyo, s’est présentée avec son armada de joueurs, dont l’arrière gauche Ali Zein, récent champion d’Europe avec le FC Barcelone, pour non seulement reconquérir son unique titre méditerranéen remporté en 2013 à Mersin (Turquie), mais également se préparer en vue de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2022 prévue en terre égyptienne 9 au 19 juillet prochain.

L’Egypte qui débutera lundi face à l’Italie (12h00), devra avoir comme potentiel concurrent pour la première place du groupe A la Tunisie, vice-championne d’Afrique, et qui aura à c£ur de retrouver son lustre d’antan. La Serbie, détentrice du titre en 2009 à Pescara (Italie), et un degré de moindre la Slovénie, vont tenter de jouer les troubles fêtes, et essayer de bousculer la hiérarchie. Dans le groupe B, l’Algérie, dirigée sur le banc par Rabah Gherbi, est appelée à réussir son tournoi devant son public, même si elle est loin d’être considérée comme l’un des favoris pour le titre.

Le Sept national entamera la compétition en affrontant la Turquie, dont la meilleure performance aux JM avait été réalisée chez elle à Mersin en 2013, en remportant le bronze. Les «Verts» affronteront également l’Espagne, qui va se présenter avec son équipe juniors, la Macédoine, et la Grèce. L’équipe nationale, auteur d’une médaille d’or lors des JM-1987 à Lattaquié (Syrie) devra impérativement sortir le grand jeu pour décrocher l’une des deux places qualificatives pour les demi-finales, même si l’objectif principal reste la CAN-2022 en Egypte, qualificative aux Mondiaux 2023. Le tournoi de handball de la 19e édition des JM, va se dérouler en l’absence remarquée de la Croatie, considérée comme l’un des pays les plus titrés de la compétition avec quatre consécrations (1993, 1997, 2001, et 2018), juste derrière l’ex-Yougoslavie avec cinq médailles d’or. La phase de poules débutera le lundi 27 juin et se poursuivra jusqu’au samedi 2 juillet, alors que les demi-finales se joueront le lundi 4 juillet, suivie par la finale fixée au mercredi 6 juillet à la salle du Complexe olympique Miloud-Hadefi.