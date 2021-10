<span style='text-decoration: underline;'>Ahmed Beldia, conseiller du ministre de la Communication</span>:<br><span style='color:red;'>«L’élaboration de la loi sur l’information entre dans sa phase finale»</span>

L’élaboration de la loi organique sur l’information a atteint sa phase finale et sera prochainement présentée à l’Assemblée populaire nationale (APN).

C’est ce qu’a annoncé, jeudi dernier, Ahmed Beldia, conseiller du ministre de la Communication, sur les ondes de la chaîne Une de la Radio nationale. « La loi organique sur l’information est en cours d’étude au ministère de la Communication et sera prochainement présentée à l’Assemblée populaire nationale », a-t-il déclaré. Intervenant sur la chaîne Une à l’occasion du 59ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur la Radio et la télévision, M. Beldia a rappelé les séries de réformes lancées par le ministère de la Communication. Il a affirmé que le département de la Communication a lancé des ateliers pour concrétiser des réformes au profit du secteur.

Ces réformes concernent notamment le volet réglementaire ayant pour objectifs de régler les déséquilibres définis par les lois précédentes, afin d’ajouter plus de professionnalisme au travail journalistique. Il s’agit de la loi sur l’audiovisuel, la publication d’un décret exécutif N° 20-332 fixant les modalités d’exercice de l’activité d’information en ligne et la loi organique sur l’information.

Il a indiqué, par ailleurs, que le secteur de l’information et de la communication fait face à plusieurs défis qui ne sont pas des moindres. Pour le conseiller du ministre de la Communication, les grands défis auxquels fait face le paysage médiatique national s’articulent notamment autour des menaces cybernétiques visant l’Algérie. L’invité de la chaîne Une a affirmé, dans le même contexte, que pour faire face aux attaques cybernétiques, « cela nécessite une pratique médiatique professionnelle et responsable pour accompagner le processus de construction et faire face à ces campagnes malveillantes ».

M. Beldia a souligné aussi l’important rôle des médias, avec ses différents supports, dans la construction institutionnelle. Faisant savoir que des attaques subversives visent l’Algérie de l’intérieur et de l’extérieur, le conseiller du ministre de la Communication a affirmé que les journalistes doivent faire face à ces campagnes. « Le grand défi que les médias auront à relever à ce stade est de faire face aux cyberattaques auxquelles l’Algérie est exposée par des parties internes et externes qui n’aiment pas que l’Algérie préserve sa liberté, sa stabilité et ses décisions », a-t-il déclaré sur la Radio nationale. L’intervenant a estimé que « l’Algérie vit aujourd’hui une guerre médiatique », affirmant que les journalistes doivent se mobiliser pour défendre les intérêts de l’Algérie et préserver ses acquis.

M. Beldia a souligné que la neutralité n’a pas de place en ce qui concerne la riposte aux attaques visant l’Algérie. « La neutralité durant cette période est considérée comme une trahison de la patrie et de la nation, et donc les journalistes doivent être mobilisés sur les premiers fronts pour défendre les acquis réalisés par l’Algérie dans divers secteurs », a-t-il précisé.

Samir Hamiche