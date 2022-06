<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>L’élève Belouden Meriem de Hadjadj obtient 19.53/20 au BEM</span>

Le taux de réussite à l’examen du BEM au niveau de la wilaya de Mostaganem a atteint 53.51%. Cependant, 64.32% des élèves, ayant une bonne moyenne générale, passeront en première année de l’enseignement secondaire. Les collèges Mekkaoui Ali de Sidi Lakhdar, Baali et Houari Boumediène situés à Achaâcha ont obtenu les meilleurs taux de réussite dans la wilaya, soit respectivement : 88.89%, 87.37% et 83.78M. L’élève Belouden Meriem du CEM de Hadjadj a obtenu 19.53, note la plus élevée dans la wilaya.

Charef.N